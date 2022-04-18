Prof. Mehmet Ceyhan: Açıklanan vaka sayıları gerçeği yansıtmıyor

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, “Salgın kadere kısmete kaldı. Yeni varyantlar çıkmaya devam ediyor. Her ülke araştırma yapıyor ancak Türkiye yapmıyor” dedi. Ceyhan, açıklanan vaka sayılarını gerçekçi bulmuyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 14 Nisan’da Sakarya’daki ziyareti sırasında yine “Endişe etmeyiniz, en kötü günlerimiz geride kaldı, müsterih olun” dedi. Koca, bilim kurulunun en önemli toplantılarından biri için toplanacağını ve özellikle maskeyle ilgili (okullardaki kullanımı dahil) kararlar alınacağını söyledi.

Koca’nın açıklamalarıyla salgın bitti izlenimi vermesine tepki gösteren uzmanlar, “AKP iktidarı ve Sağlık Bakanlığı halkın sağlığıyla kumar oynuyor” yorumunu yapıyor.

Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, yeni varyantlarla birlikte vaka sayısının artacağını belirterek, “Salgın kadere kısmete kaldı. Yeni varyantlar çıkmaya devam ediyor. Her ülke araştırma yapıyor ancak Türkiye yapmıyor. Bu nedenle ülkemizde hangi varyantlar var bilmiyoruz” dedi.

Cumhuriyet’ten Kader Çukay’ın haberine göre Ceyhan, Türkiye’nin şu an 5’inci dalgayı yaşadığı düşüncesinde: “Salgın düz bir çizgi gibi ilerlemiyor. Vakaların durağanlaştığı dönem oluyor ancak arkasından artış dönemi yaşanıyor. Türkiye’de açıklanan vaka sayıları gerçeği yansıtmıyor. Test yapma kriterleri zorlaştırıldı. Eski kriterdeki gibi test yapılsa bunun 5-10 katı vaka sayısı çıkar”.

‘Salgın bitiyor’ açıklamalarına tepki gösteren Ceyhan, “Devlet, salgın uzmanı olmadığı için salgın yokmuş gibi ekonomi, sosyal hayat, turizm canlansın diyor. Turizm ve ekonomi canlansın demek yanlış. İnsanlar tedirgin olduğu için canlanamıyor. Vatandaşlar da bu vakaların doğruyu yansıtmadığını biliyor” dedi.

Prof. Saltık: AKP iktidarı kumar oynuyor

Halk Sağlığı Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Saltık da dünya geneline bakıldığında salgının bittiğinin söylenemeyeceği belirtti ve DSÖ’nün ‘Pandemi henüz bitmedi’ açıklamasını anımsattı: “Sağlık Bakanlığı mevsimden medet umarak, aşıyı da bitirerek salgına harcama yapmak istemiyor. AKP iktidarı ve Sağlık Bakanlığı kumar oynuyor. Halkın sağlığıyla oynuyor”.