Yüksek Hızlı Tren’de dört ayda üçüncü zam: İstanbul-Ankara 151 lira

Yüksek Hızlı Tren (YHT) seferleri yüzde 15 daha zamlandı. Bu YHT’ye yılbaşından beri üçüncü zam oldu.
YHT’nin bağlı olduğu Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu, İstanbul’daki toplu ulaşıma yüzde 40’lık zammı eleştirip aynı miktarda zam gelen ve bakanlığın işlettiği Marmaray’a getirilen zamlarıysa ‘unutmuştu’.
YHT seferlerine ocakta yüzde 20, martta yüzde 10 zam yapılmıştı.
Yeni zamla birlikte Ankara-İstanbul (Kadıköy) arası 130,5 lira olan bilet fiyatı 151 liraya çıktı.
Konya-Ankara arası hızlı tren bilet fiyatı 67 liraya yükselirken, Konya-İstanbul arası hızlı tren bileti de 182 liraya çıktı.