Yüksek Hızlı Tren’de dört ayda üçüncü zam: İstanbul-Ankara 151 lira

Kitap, bir yönüyle Gültekin’in şahsi, bir yönüyle Türkiye’nin son 20 yılının siyasi tarihi. İçiniz mi daralır, yoksa zihninizde bir umut ışığı mı yanar bilemem ama taşları yerine oturtması, hem de ‘daha daha’ neler olabileceğine ışık tutması açısından okunması gereken bir kitap ‘Yaklaşan Kasırga.’