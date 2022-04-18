HDP’den Kılıçdaroğlu’na ‘Pençe Kilit’ tepkisi: Kürt sorununa çözümünüz bu mu?

HDP Sözcüsü Ebru Günay, Türkiye’nin Kuzey Irak’taki operasyonuna destek veren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na tepki gösterdi: “Sizin Kürt sorununa çözümünüz bu mu?”

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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, dün Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Kuzey Irak’ta ‘Metina, Zap ve Avaşin-Basyan’ bölgelerinde ‘Pençe Kilit’ isimli operasyon başlattığını duyurmuştu.

CHP lideri, bugün akşam saatlerinde Twitter hesabı üzerinden operasyona destek amaçlı şunları yazdı: “Irak’ın kuzeyinde yürütülen Pençe-Kilit operasyonunda, dualarımız kahraman ordumuzla birlikte. Allah bu mübarek ayda, Mehmetçiğimizin ayağına taş değdirmesin.”

‘Erdoğan, Kürt düşmanlığı üzerinden tüm muhalefeti hizaya getirmek istiyor‘

Kılıçdaroğlu’nun tweet’inin ekran görüntüsünü paylaşan Günay ise şunları kaydetti: “Erdoğan, Kürt düşmanlığı üzerinden tüm muhalefeti hizaya getirmek istiyor. Bu savaş ile tüm yaptıklarına meşruiyet sağlamaya çalışıyor. Muhalefet liderinin verdiği tepkiye bakar mısınız? Sizin Kürt sorununa çözümünüz bu mu?

Kürt sorunun çözümü ve Türkiye’nin demokratik geleceği, ölmek ve öldürmekten geçmiyor. Mübarek Ramazan ayında kan dökmek, ölümlere sebep olmak yerine yaşatmayı ve çözümü savunmaktır kutsal olan.

Kürt sorunun çözümü ve Türkiye’nin demokratik geleceği, ölmek ve öldürmekten geçmiyor. Mübarek Ramazan ayında kan dökmek, ölümlere sebeb olmak yerine yaşatmayı ve çözümü savunmaktır kutsal olan. — Ebru Günay (@av_ebrugunay) April 18, 2022

CHP, Suriye ve Irak’a yönelik harekatlarda TSK’ye iki yıl daha yetki veren tezkereye “Hayır” demişti.