Özdağ’dan ‘kapatma’ açıklaması: Başvuru var hepsi o, ciddi değil

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, partisi hakkında kapatma istemiyle suç duyurusu başvurusuna ilişkin konuştu: “Altı tane avukatın başvurusu var, hepsi o. Çok ciddi bir şey olacağını düşünmüyorum.”

Fotoğraf: AA

Gazete Duvar’dan Serkan Alan’ın aktardığına göre Özdağ, söz konusu kapatma davası suç duyurusuna ilişkin şunları dedi: “Altı tane avukatın başvurusu var, hepsi o. Halkı kin ve düşmanlığa sevk etmeden vesaire diye. Bursa’dan birisi bir tweet atmış onunla ilgili. Çok ciddi bir şey olacağını düşünmüyorum.”

Özdağ ayrıca yarın sabah saat 11’de partisinin genel merkezinde konuşacak.

Ne olmuştu?

İlahiyatçı İhsan Şenocak 11 Nisan’da, Twitter üzerinden şunları yazmıştı: “Lisanı, rengi, ırkı farklı Asyalı ya da Afrikalı bir Mü’min, benimle aynı dili konuşan, aynı kanı taşıyan lakin aynı kıbleye dönmeyen ırkdaştan bana milyonkere daha yakındır. Kardeşliğin hududunu İslam belirler. Çikolata renkli Afrikalı Mü’min kardeşim; Türkçe konuşan dinsiz, vatandaştır.”

Şenocak’ın bu ifadelerini alıntılayan ‘Zafer Partisi Bursa İl Başkanlığı’ adlı hesaptan şunlar yazılmıştı: “Türk’e düşman olan senin gibilerin vatanı bu cennet ülke değil Arap çölleridir. Ay yıldızlı al bayrağın gölgesinde yaşayıp bu kadar Türk düşmanı olanları da unutmayacağız. Sığınmacılardan sonra sıra size gelecek. Gerekirse zorla!”

Bu ifadelerin ardından altı avukat Zafer Partisi’nin kapatılması talebiyle Yargıtay Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.