Perinçek’le Özdağ Twitter’da ‘atıştı’

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek’le Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, sığınmacılar nedeniyle Twitter’da atıştı.

Özdağ-Perinçek

Perinçek, sığınmacı karşıtı tutumuyla bilinen Özdağ için dün Twitter’da “Ümit Özdağ ateşle oynuyor” yorumuyla kendi konuşmasını paylaştı.

Perinçek, söz konusu videoda, sığınmacılara karşı ABD merkezli bir kampanya yürütüldüğünü öne sürerek Özdağ’ın yaptığının ‘Amerikan planına hizmet’ olduğunu ifade etti.

Vatan Partisi lideri şöyle devam etti: “Bugün başlıyoruz, bunların seslerini keseceğiz. Bunlar Türk milletinden, Türk devletinden korkacak. Türkiye’ye karşı tertip yapmakmış, tuzak kurmakmış, bizi kardaşlarımızla yumruk yumruğa getirmekmiş. Bu hayallerinden vazgeçsinler. Buradan kendilerini ihtar ediyoruz. Bu işin başını çeken Ümit Özdağ’ı bir kez daha ihtar ediyoruz. O sinecek pusacak, biz onu pıstıracağız. Ortalıkta dolaşamayacak.”

‘Recep Tayyip beyin mesajı’

Özdağ’ın yanıtı da yine Twitter’dan geldi.

Özdağ, Perinçek’in konuşmasını paylaşarak şunları yazdı: “Doğu bey, Recep Tayyip beyin mesajını bana iletmişsiniz. Postacılığınız için teşekkür ederim. Zafer Partisi’ni Türkiye’nin örtülü istilasına karşı mücadelesinden hiçbir tehdit geri adım attıramaz. Benzer bir tehdit dün HDP’li Ömer Öcalan’dan gelmişti. Şaşırdık mı? Hayır.”