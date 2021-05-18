Akşam Postası / 18 Mayıs 2021

Koca: Toplumsal bağışıklık haziran-temmuzda sağlanabilir
Sağlık bakanı, bu hafta Çin’den 10 milyon doz Sinovac aşısı geleceğini belirtirken, aşılamayla haziran-temmuz gibi toplumsal bağışıklık kazanılabileceğini dile getirdi.
TTB: En büyük engel akıldışı yasaklar
TÜİK verileri: İşsiz sayısı 4 milyonu geçti; her dört gençten biri işsiz
İlk çeyrekte Türkiye’de mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı bir önceki çeyreğe göre 0,1 puanlık artarak yüzde 12,9’a çıktı. Geniş tanımlı işsizlik için gösterge kabul edilen atıl işgücü de yüzde 27,8 olarak kaydedildi.
Üniversite mezunu ‘ev gençleri’ umutsuz
İstanbul Planlama Ajansı’nın İstanbul’daki genç işsizliğin durumunu ortaya koyan ‘Üniversite Mezunu Ev Gençleri Araştırması‘ raporuna göre gençlerin yarısından fazlası bir seneyi aşkın süredir iş arıyor; bulma umutları düşük. Gençler mutsuz ve kaygılı.
Vasıflı işgücüne AB kapıları daha kolay açılacak
Avrupa Birliği, nitelikli yabancı işçilerin birlik üyesi ülkelerde çalışma ve oturma izni almasını kolaylaştırmayı planlıyor.
Sağlıklı beslenmenin maliyeti bir asgari ücret
Birleşik Metal İş Sendikası Araştırma Merkezi’nin (Bisam) hesabına göre dört kişilik bir ailenin sağlıklı beslenmesi için aylık en az 2 bin 816 lira gıda harcaması gerekli. Mart ayına göre fiyatta 100 lira daha artış var. Türkiye’de asgari ücret ise sadece 2 bin 825 lira 90 kuruş.
Kripto paralarda düşüş bitti mi?
Kripto para piyasasında bir süredir devam eden sert düşüş sonrası ilk tepkiler gelmeye başladı. Bitcoin dün 42 bin dolar seviyesine indikten sonra bugün 45 bin dolarlı seviyelere döndü.
Bitcoin’le birlikte Musk’ın serveti de eriyor
Anket: Erdoğan ile Akşener ‘kafa kafaya’
MetroPOLL Araştırma’nın anketine göre Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in beğeni düzeyi birbirine çok yakın.
Akşener ‘Cumhurbaşkanına yakışan budur’ dedi, Doğu Türkistan’ı hatırlattı
Demirtaş: ‘Hiçbir şey olmamışsa bile mutlaka bir şey olmuştur’ iddianamesi!
‘Kobani davası’nda HDP’nin eski eş başkanı Selahattin Demirtaş, reddi hakim talebinde bulunurken, mahkemeye Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) kararına atıfla yüklendi. Diğer eski eş başkan Figen Yüksekdağ da reddi hakim taleplerini yinelerken, “Biz diyoruz ki ‘Kral çıplak’, bu memlekette darbe var” dedi.
Türkiye AİHM’de mahkum: Amedspor ve Deniz Naki’nin hakları ihlal edildi
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) Amedspor ve eski futbolcusu Deniz Naki’nin ifade özgürlüğü ve adil yargılanma hakkının ihlal edildiğine hükmetti. Türkiye’nin Deniz Naki ve Amed Sportif Kulübü’ne 6 bin 58 avro, manevi zarar için oyuncuya 2 bin avro, kulübe ise 6 bin avro ödemesi kararlaştırıldı.
İkizdere’de basına engel: ‘Jandarma girebiliyor ama gazeteciler giremiyor’
Rize’nin İkizdere ilçesinde yöre halkının Cengiz İnşaat’ın açmak istediği taş ocağına karşı başlattığı direniş 27’inci gününde. Özel mülke girip köylülerin çadırlarını parçalayarak toplayan jandarma şimdi de basına set çekti, halkını çekim yapmasını da engellemeye çalıştı.
HDP, ‘uydurma’ ifadeleri için Abdulkadir Selvi’den özür bekliyor
HDP, eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş’a atfen ‘uydurma’ ifadeler yazmakla suçladığı Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi’den özür bekliyor.
Türkiye çöplüğe döndükten sonra: Plastik hurda ithalatı resmen yasaklandı
Dünyanın 10 büyük plastik çöplüğünden biri sayılan Türkiye nihayet plastik hurda ithalatını resmen durdurdu.
Plastik atıkların yarıdan fazlası topu topu 20 şirketin marifeti: ExxonMobil ilk sırada
Plastik Atık Endeksi’ne göre tek kullanımlık plastik atıkların yarıdan fazlasının sorumlusu 20 şirket. En fazla plastik üreten şirket ABD merkezli ExxonMobil. Nüfusa oranla kişi başı yıllık plastik atık üretiminde Türkiye 17’nci sırada.
Uluslararası Enerji Ajansı’ndan ‘net sıfır emisyon’ için 400 maddelik yol haritası
ABD’den yaptırım kararı: Türkiye merkezli şirket IŞİD’e para gönderdi
ABD Hazine Bakanlığı, IŞİD’e finansman sağladığı gerekçesiyle Türkiye merkezli Al Fay şirketini yaptırım listesine aldı.