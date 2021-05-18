Anket: Erdoğan ile Akşener ‘kafa kafaya’

MetroPOLL Araştırma’nın anketine göre Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in beğeni düzeyi birbirine çok yakın.

Fotoğraf: Reuters

Araştırma şirketinin sahibi Özer Sencar, ‘Türkiye’nin Nabzı’ araştırmasının nisan sonuçlarından bir bölüm paylaştı.

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Buna göre Erdoğan’ın beğeni düzeyi, 0 ila 10 arasından 4,5 olurken, Akşener’inki 4,3’ü buldu. Ancak medyanda Akşener, cumhurbaşkanından bir puan önde.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun beğeni ortalaması yüzde 3,6 seviyesindeyken, en yakın rakibi yüzde 3,3’le MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli.

Sencar, cumhurbaşkanlığı seçimi yönünden medyanın daha önemli olduğu yönündeki bir yoruma da katıldığını belirtti.