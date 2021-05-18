Diken

Yaramazlara biraz batar!

Anket: Erdoğan ile Akşener ‘kafa kafaya’

MetroPOLL Araştırma’nın anketine göre Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in beğeni düzeyi birbirine çok yakın.

Fotoğraf: Reuters

Araştırma şirketinin sahibi Özer Sencar, ‘Türkiye’nin Nabzı’ araştırmasının nisan sonuçlarından bir bölüm paylaştı.

Reklam

Buna göre Erdoğan’ın beğeni düzeyi, 0 ila 10 arasından 4,5 olurken, Akşener’inki 4,3’ü buldu. Ancak medyanda Akşener, cumhurbaşkanından bir puan önde.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun beğeni ortalaması yüzde 3,6 seviyesindeyken, en yakın rakibi yüzde 3,3’le MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli.

Sencar, cumhurbaşkanlığı seçimi yönünden medyanın daha önemli olduğu yönündeki bir yoruma da katıldığını belirtti.

Reklam

AKP’li yönetici: ‘Cumhur ittifakı’ yüzde 51

AKP’ye göre ‘öteki’ anketler manipülasyon

Anket: ‘Millet ittifakı’, ‘cumhur ittifakı’nı geçti

MetroPOLL: AKP’nin oyları yüzde 15,5 eridi

16 anket şirketinin ortalaması: AKP yüzde 36.3, MHP yüzde 9.6, CHP yüzde 24.8

SON HABERLER

Cengiz İnşaat önünde ‘İkizdere eylemi’ne 13 gözaltı

Rize’nin İkizdere ilçesinde yöre halkının Cengiz İnşaat’ın açmak istediği taş ocağına karşı başlattığı direnişe destek vermek için Cengiz İnşaat binası önünde eylem yapan 13 Gençlik Hareketi Koordinasyonu üyesi gözaltına alındı.