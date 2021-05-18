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Yaramazlara biraz batar!

40 yaş üzeri öğretmenlerin ve okul çalışanlarının aşı randevuları açıldı

40 yaş üzeri öğretmenlerin ve okul çalışanlarının aşı randevuları açıldı.

Fotoğraf: Arşiv

Haberi Twitter’dan paylaşan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, “Meslektaşlarımız için öncelikli Covid-19 aşı uygulaması sürüyor” diye yazdı.

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Bakan şunları kaydetti: “Şu ana kadar 752 bin 600 mesai arkadaşımız için aşı olma imkânı sağlandı. Randevularınızı e-Nabız’dan alabilirsiniz. Sağlıkla.”

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da Bakan Selçuk’tan kısa bir süre sonra şunları yazdı: “Bugün aşı kampanyasında yeni bir aşamaya geçiyoruz. Yaş sınırlaması olmaksızın tüm ilköğretim öğretmenlerimizi aşı programına almıştık. Şimdi ise 40 yaş üzerindeki tüm branş öğretmenlerimizi aşılamaya başlıyoruz.”

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