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Yaramazlara biraz batar!

AKP ve MHP’nin oylarıyla: Ruhsar Pekcan hakkında araştırma önergesi reddedildi

Eski Ticaret bakanı Ruhsar Pekcan’ın ‘nüfuzunu kullanarak başka kamu kurumu ve kuruluşlarına da kendi firmasının ürünü satmaya çalıştığına’ ilişkin araştırma önergesi, AKP ve MHP oylarıyla reddedildi.

Fotoğraf: DHA

Pekcan’ın bakanlığı döneminde eşinin yönetim kurulu başkanı olduğu Nanoksia Biyoteknoloji firmasından bakanlığa dezenfektan alınmıştı. Bakanlık, KDV hariç 507 bin 880 liralık alım yapıldığını, bunun ‘piyasa fiyatlarından oldukça aşağıda’ olduğunu öne sürmüştü. Ancak Nanoksia’nın bakanlığa 18 Kasım 2020’de 175 liraya fatura ettiği 5 litrelik dezenfektanı, aracı bir firmaya 21 Aralık 2020’de 100 liraya sattığı, aynı aracı firmanın, dezenfektanı 8 Ocak 2021’de 150 liradan piyasaya verdiği ortaya çıkmıştı.

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CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal Twitter paylaşımında önergenin AKP ve MHP oylarıyla reddedildiğini duyurdu.

Tanal, “Yolsuzluk iddiası kapatıldı. Aslında yüce divanlık olay… Tarihe geçti” diye yazdı.

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