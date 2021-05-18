AKP ve MHP’nin oylarıyla: Ruhsar Pekcan hakkında araştırma önergesi reddedildi

Birleşik Metal İş Sendikası Araştırma Merkezi’nin (Bisam) hesabına göre dört kişilik bir ailenin sağlıklı beslenmesi için aylık en az 2 bin 816 lira gıda harcaması gerekli. Mart ayına göre fiyatta 100 lira daha artış var. Türkiye’de asgari ücret ise sadece 2 bin 825 lira 90 kuruş.