Pekcan hakkında ‘zamanında’ gümrüklere uyarı gitmiş: Müteyakkız olun

Henüz bir işkadınıyken Ruhsar Pekcan hakkında gümrüklere ‘uyarı’ niteliğinde yazılmış bir bir e-posta ortaya çıktı.

Fotoğraf: DHA

Pekcan, eşinin yönetim kurulu başkanı olduğu Nanoksia Biyoteknoloji firmasından bakanlığa dezenfektan satıldığının ortaya çıkmasından sonra bakanlık görevinden alınmıştı.

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Sözcü gazetesi yazarı Serpil Yılmaz, dünkü köşesinde, Ticaret Bakanlığı’na bağlı Gümrükler Genel Müdürlüğü Özel Bürosu’nun beş yıl önce gümrük ve ticaret bölge müdürlüklerine Pekcan hakkında e-posta gönderdiğini dile getirdi.

‘Emine Erdoğan’ın yakını olduğunu söylüyor’

Gazetenin diğer bir yazarı İsmail Saymaz bugünkü yazısında e-postayı paylaştı. Buna göre büronun 4 Kasım 2016’da saat 10:31’de gönderdiği e-postanın konu bölümünde ‘Ruhsar Pekcan hakkında müteyakkız olunması’ ifadesi yer aldı.

Postada ise şunlar kaydedildi: “Ruhsar Pekcan isimli şahıs tarafından Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Sayın Emine Erdoğan hanımefendinin yakını olduğunu söyleyerek, vergi ödenmeksizin eşya ithali teşebbüsünde bulunduğu/bulunulacağı bilgisi gelmiş olup bu duruma karşı tüm bölge müdürlükleri ve bağlantı gümrük müdürlüklerinde görevli personelin müteyakkız olması hususunda uyarılması gerekmektedir.”

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E-posta, gümrük ve ticaret bölge müdürleri tarafından astlarına bir üst yazıyla iletildi. İçerikte şöyle dendi: “E-mail konusu olayla ilgili olarak tüm personelin müteyakkız olması hususunda uyarılmasını önemle rica ederim.”

Pekcan, uyarıdan yaklaşık 20 ay sonra bakanlık koltuğuna oturdu.

‘İstisna’

Saymaz’a konuşan bir gümrük yetkilisi, uyarının istisnai nitelikte olduğunu, genelde şirketlerle ilgili ihbar kayıtlarının iletildiğini, isim verilerek uyarı yapılmasının pek görülmediğini söyledi.

Yetkili şunları kaydetti: “Firmalarla ilgili kayda alınan ihbarlar olur ama bu kadar şahsi uyarı hatırlamıyorum. Hem isim veriliyor, hem ayrıntıya girilerek, gümrük vergisi ödemekten imtina edeceği belirtiliyor.”