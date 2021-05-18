Gazetecilik bir kez daha aklandı!

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) hacker grubu RedHack’in sızdırdığı e-maillerden bazılarını haberleştirdiği için bir yıla yakın hapiste kalan eski Diken editörü Tunca Öğreten ve BirGün muhabiri Mahir Kanaat’ın hak ihlaline uğradığına hükmetti. Mahkeme söz konusu haberleri ‘gazetecilik faaliyeti’ kapsamından değerlendirerek hükümeti para cezasına mahkum etti.

RedHack, 23 Eylül’de 2019’da Albayrak’ın kişisel Gmail, Yahoo ve iCloud hesaplarını ele geçirdiğini duyurmuş, 27 Eylül’de de e-maillerini sızdırmıştı. Anaakım medya sızıntıyı görmezden gelirken Diken dahil bazı mecralar haber değeri gördüğü bazı emailleri haberleştirmişti.

Reklam

Diken’de 30 Eylül’de Tunca Öğreten imzasıyla yayınlanan haberde şöyle deniyordu: “RedHack’in sızdırdığı maillere göre Kürdistan Bölgesel Yönetimi petrollerini taşıyan Powertrans adlı şirkette Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak ‘söz sahibi’; öyle ki işe alınacak personelden işçilerin günlük yemek giderine kadar her şey kendisinin onayına sunuluyor.”

Oysa o güne kadar Albayrak şirketle herhangi bir bağı bulunmadığını savunmuştu.

25 Aralık’ta Öğreten ve emailleri haberleştiren Kanaat dahil beş gazeteci gözaltına alınmıştı. 17 Ocak’ta gazeteciler ‘terör örgütü’ üyeliğiyle suçlanmış, Öğreten ve Kanaat tutuklanmış, diğerleri tutuksuz yargılanmak üzere salıverilmişti. İkili tam 323 gün hapiste kaldıktan sonra 6 Aralık 2017’de yurt dışı çıkış yasağı ve haftada iki gün imza şartıyla tahliye edilmiş, diğer gazetecilerin de yurt dışı çıkış yasağı hariç adli kontrol şartı kaldırılmıştı.

Reklam

AİHM, beş yıl sonra Öğreten ve Kanaat’ın başvurularını karara bağladı. Mahkeme ikilinin ‘ifade ve basın özgürlüğü’ ve ‘özgürlük ve güvenlik’ haklarının ihlal edildiğine hükmetti.

Söz konusu e-mailleri haberleştirmeyi gazetecilik faaliyeti kapsamında değerlendiren AİHM gazetecilerin ‘terör örgütü üyeliği’nin de kanıtlanamadığını, aksi yönde hüküm kuran Türk yargı organlarının ‘keyfi hareket ettiğini’ belirtti.

AKP hükümeti, AİHM nezdinde Öğreten’in DHKP/C, Kanaat’ın ise ‘FETÖ’yle irtibatlı olduğunu öne sürmüştü.

Karar gereği Tunca Öğreten’e 5 bin 700 avro maddi, davacıların her birine 14 bin avro manevi tazminat ve 2 bin 250 avro mahkeme masrafı ödenecek.