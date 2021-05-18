Kripto paralarda düşüş bitti mi?

Kripto para piyasasında bir süredir devam eden sert düşüş sonrası ilk tepkiler gelmeye başladı. Bitcoin dün 42 bin dolar seviyesine indikten sonra bugün 45 bin dolarlı seviyelere dönüş yaptı.

Fotoğraf: Pixabay

Bitcoin’in fiyatı nisan ayında 65 bin dolara kadar çıkmıştı.

Reklam

BTC, geçtiğimiz günlerde milyarder iş insanı Elon Musk’tan gelen negatif paylaşımlar sonrası ise düşüşünü daha da hızlandırmış ve kritik önem taşıyan 42 bin desteğine kadar gelmişti.

Bitcoin’in ardından en büyük ikinci kripto para birimi olan Ethereum’da düşüş piyasasında 4 bin 372 dolardan 3 bin 100 dolarlı seviyelere kadar çekilmişti. ETH ise kısmi toparlanmayla bugün fiyatını yeniden 3 bin 500 doların üstüne attı.

Bitcoin’in piyasa dominansı yüzde 40 civarında seyrederken Ethereum’un dominansı ise yüzde 19,60 seviyesinde.

Reklam

Litecoin geçen hafta 400 dolar sınırını geçtikten sonra pazartesi günü 300 doların altına kadar gerilemişti. Salı günü yeniden yükselişe geçen Litecoin, 307 dolardan işlem görüyor. XRP de pazartesi 1,35 dolara kadar geriledikten sonra salı günü 1,53 dolar civarında bulunuyor.