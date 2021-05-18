TÜİK verileri: İşsiz sayısı 4 milyonu geçti; her dört gençten biri işsiz

İlk çeyrekte Türkiye’de mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı bir önceki çeyreğe göre 0,1 puanlık artarak yüzde 12,9’a çıktı. Geniş tanımlı işsizlik için gösterge kabul edilen atıl işgücü de yüzde 27,8 olarak kaydedildi.

Fotoğraf: DHA

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) verilerine göre Türkiye’de işsiz sayısı 2021 yılı ilk çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 142 bin artarak 4 milyon 118 bine yükseldi.

Reklam

Aynı dönemde 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta mevsim etkisinden arındırılmış veriler şöyle:

İşsizlik oranı 0,2 puanlık artışla yüzde 25,3

İstihdam oranı 0,9 puanlık artışla yüzde 30,6

İşgücüne katılma oranı 1,3 puan artarak yüzde 41,0.

İstihdam oranı yüzde 43,8

Mevsim etkisinden arındırılmış istihdam edilenlerin sayısı aynı dönemde 627 bin artarak 27 milyon 725 bine çıktı. İstihdam oranı ise 0,8 puanlık artışla yüzde 43,8 olarak kaydedildi.

Atıl işgücü yüzde 27,8

Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan atıl işgücü oranı 2021 yılı ilk çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 1,0 puan artarak yüzde 27,8’e yükseldi. İşsizlerin bütünleşik oranı yüzde 19,3 iken, potansiyel işgücü ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 22,1.

Reklam

Haftalık ortalama çalışma saati azaldı

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış istihdam edilenlerden işbaşındakilerin sayısı aynı dönemde 1 milyon 451 bin artarak 26 milyon 482 bine çıktı.

İşbaşındakilerin haftalık ortalama fiili çalışma saati bir önceki çeyreğe göre 1,2 saat azalarak 42,7 saate düştü. Haftalık çalışılan toplam saat ise bir önceki çeyreğe göre 32 milyon 699 bin saat artarak 1 milyar 131 milyon 864 bin saat olarak kaydedildi.