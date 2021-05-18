Sağlık bakanı vaka haritasını paylaştı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 8-14 Mayıs arasında illere göre her 100 bin kişide görülen Covid-19 vaka sayılarını açıkladı.

Sağlık bakanı, Twitter paylaşımında “Düşüş hızı azalsa da vaka sayılarının düşüş eğilimi devam ediyor” diye yazdı.

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İllere göre haftalık vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul’da 184.78, Ankara’da 152.63, İzmir’de 93.86 oldu.

Haftalık verilere göre, Erzurum, İstanbul, Ağrı, Rize ve Bilecik 100 bin kişide en çok Covid-19 vakası görülen iller olurken en az vaka, Şırnak, Adana, Hatay, Osmaniye ve Kahramanmaraş’ta görüldü.

Bakan Koca daha sonra vaka sayısı en çok azalan illeri paylaştı. Buna göre son bir haftada vaka sayısı en çok azalan iller: Kastamonu, Tekirdağ, İstanbul, Bayburt ve Zonguldak.

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Koca, “Bu güzel seyri kalıcı hale getirmek elimizde. Başardık yine başarabiliriz” diye yazdı.