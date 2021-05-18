ABD’den yaptırım kararı: Türkiye merkezli şirket IŞİD’e para gönderdi

ABD Hazine Bakanlığı resmi sayfasından terör örgütü IŞİD’e finansman sağladığı gerekçesiyle Türkiye merkezli bir şirkete yaptırım uyguladığını duyurdu. Açıklamada, “IŞİD’in Irak ve Suriye’deki bölgesel ‘halifeliğini’ yenilgiye uğratmamıza rağmen, IŞİD aktif olmaya devam ediyor ve finansal sistemle bağlantılarını sürdürüyor” dendi.

Bakanlığın resmi sitesindeki bilgilere göre Türkiye merkezli şirketin adı Al Fay. ABD, şirket yöneticisi olduğunu söylediği İdris Al Fay ve İbrahim Al Fay’ı yaptırım listesine ekledi. Gerekçe şöyle “Türkiye merkezli finans sektöründe faaliyet yürüten şirket, Suriye’deki IŞİD üyelerine para aktardı ve bir IŞİD yöneticisine binlerce dolar gönderdi.”

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İdris Al Fay’ın şu anda Irak’ta gözaltında bulunduğu da aktarıldı.

Teknolojik yardım da yapıldı

Bakanlığın duyurusunda Al Fay üzerinden IŞİD’e para aktaran Alaa Khanfurah adlı bir kişiden de bahsedildi.

Khanfurah IŞİD’e sadece maddi destek sağlamamış, teknolojik yardımda da bulunmuş.