Üniversite mezunu ‘ev gençleri’ umutsuz

İstanbul Planlama Ajansı’nın İstanbul’daki genç işsizliğin durumunu ortaya koyan ‘Üniversite Mezunu Ev Gençleri Araştırması‘ raporuna göre gençlerin yarısından fazlası bir seneyi aşkın süredir iş arıyor; bulma umutları düşük. Gençler mutsuz ve kaygılı.

Fotoğraf: Unsplash

İstanbul Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki İstanbul Planlama Ajansı üniversite mezunu gençlerle yaptığı anketi rapor haline getirdi. Rapordan dikkat çekici veriler şöyle:

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‘Bir seneden önce iş bulamam’ diyenler yüzde 70

* Ankete katılan gençlerin yüzde 34,3’ü bir senedir, yüzde 65,7’si bir seneden uzun bir süredir iş aradığını söyledi. Yüzde 29,6, bir sene içerisinde, yüzde 70,4 bir seneden daha uzun bir süre içerisinde iş bulabileceğini düşünüyor.

* Katılımcılara şu an işsiz olma nedenleri sorulduğunda, yüzde 87,3’ü önemli yerlerde tanıdıklarının olmamasına, yüzde 83,8’i Türkiye’de fırsat eşitliği bulunmamasına, yüzde 39,6’sı ise kriterlerine göre iş bulunmamasına bağladı.

* Yüzde 83,2’si bir tanıdığı olmadan Türkiye’de iş bulmanın zor olduğunu; yüzde 73,8’i çalışmadığı için ailesine ve yakın akrabalarına karşı kendini mahcup hissettiğini belirtti.

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Yarısından çoğu mezun olduğu bölümle ilgili iş bulamayacağanı düşünüyor

* Yüzde 58,6’sının üniversitede okuduğu bölümle alakalı bir iş bulabileceğine dair umudu yok. Bu oran, iletişim fakültesi mezunlarında yüzde 75,8, edebiyat fakültesi mezunlarında yüzde 64,3, iktisadi ve idari bilimler mezunlarında ise yüzde 63,8.

* Katılımcılardan hali hazırda yüksek lisans eğitim alanların oranı yüzde 15,7. Yüzde 50,8’i akademik kariyer yapma, yüzde 54’ü iş bulma imkanını, yüzde 49,2’si kendini gerçekleştirme ve yüzde 15,9’u ise boş kalmamak amacıyla yüksek lisans yapıyor.

Büyük çoğunluğu yurt dışında çalışmak istiyor

* Yüzde 84,6’sı imkanı olsa yurt dışında çalışmak istiyor. Bu oran, erkeklerde yüzde 87,2, kadınlarda yüzde 82,5. Yurtdışında çalışılmak istenilen ülkelerden yüzde 24.5 ile ilk sırada yer alan Almanya’yı, Kuzey ülkeleri, Britanya, Kanada ve ABD takip etti.

3 bin 500 lira maaşa razılar

* Katılımcılara yöneltilen “Aylık en az ne kadar maaşla çalışmayı kabul edersiniz?” sorusuverilen yanıtlar doğrultusunda gençlerin aylık ortalama 3 bin 513 liraya çalışmayı kabul edecekleri görüldü. Yüzde 9,6’sı, 5 bin liradan daha düşük, yüzde 26,9’u ise asgari ücret ve daha düşük bir ücret karşılığında çalışabileceğini söyledi.

Ekonominin iyileşeceğini düşünenlerin oranı yalnızca yüzde 7

* Yüzde 6,.5’i Türkiye ekonomisinin yakın dönemde kötüleşeceğini, yüzde 2,.9’u değişmeyeceğini, yüzde 7,6’sı ise iyileşeceğini düşündüğünü ifade etti.

Mutsuz ve kaygılılar

* Katılımcıların mutluluk, yaşam memnuniyeti ve kaygılarını 10 üzerinden değerlendirmeleri istendi. Mutluluk düzeyinin 4,1, yaşam memnuniyetlerinin 4, umutlarının 3,7, kaygı düzeylerinin ise 7,7 olduğu görüldü.

* Erkeklerde yüzde 78,1, kadınlarda yüzde 66,5 olmak üzere gençlerin yüzde 71,7’si, yeterli imkanı olduğu takdirde kendini işini kurmak istediğini belirtti. Katılımcıların yüzde 64,8’i, Türkiye’de girişimci olmak için gerekli şartların mevcut olmadığını ifade etti.