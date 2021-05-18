Bitcoin’le birlikte Musk’ın serveti de eriyor

Açıklamalarıyla Bitcoin’de oluşan aşağı yönlü harekete ivme kazandıran Tesla ve SpaceX CEO’su Elon Musk’ın serveti eriyor. Tesla hisselerinin yüzde 2’ye varan kayıplar yaşaması sonrası Musk, milyarderler liginde bir sıra geriledi.

Fotoğraf: Reut,ers

Musk, dünyanın en zengin ikinci kişisi unvanını LVMH’nin patronu Bernard Arnault’a kaptırdı.

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Musk’ın serveti ocak ayındaki zirvesinden yüzde 24 gerileyerek 160,6 milyar dolara düştü. Yani 2021’de Musk’ın serveti 9,1 milyar dolar azaldı. Bu rakam Bloomberg’in derlediği verilere göre, ABD’li milyarderler arasında kaydedilen en büyük düşüş.

49 yaşındaki Musk, geçen sene Tesla hisselerinin yüzde 750 artış kaydetmesiyle sıralamada ilk sıraya kadar yükselmişti.