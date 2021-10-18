Akşam Postası / 18 Ekim 2021

İmamoğlu Rus gazetesine konuştu: İktidarın gidişini bekleyecek sabrımız var

Rusya’nın en yüksek tirajlı iş dünyası gazetesi Kommersant’a konuşan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Bu iktidarın demokratik prosedürler dahilinde gidişini bekleyecek kadar sabrımız var” dedi.

Motorine bir zam daha

Akaryakıtta cuma günkü zamların ardından bugün motorinde yeni bir fiyat artışı daha var. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası’na (EPGİS) göre bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorine 23 kuruş daha zam geldi.

Doğalgazdaki krizin nedenleri ne, fiyatlar daha ne kadar yükselir?

Doğalgaz, konutların ısınmasını ve bazı enerji santrallerinin çalışmasını sağladığı için tam da kış gelirken büyük önem taşıyan bir kaynak.

Asgari ücretle AB ve Türkiye’de kaç litre benzin alınabilir?

Avrupa Birliği İstatistik Ofisi’nin (Eurostat) verilerine göre Türkiye 330 avro olan (18 Ekim 2021) brüt asgari ücret’le 27 Avrupa ülkesi içinde sondan ikinci sırada. 2020 yılında brüt asgari ücrette Bulgaristan’ın önünde olan Türkiye, TL’nin değer kayıpları sonrası Bulgaristan’ın gerisine düştü.

Acarer, Peker’in sözlerini aktardı: Metin Külünk, videoyu ertelemem için ricacı oldu

Gazeteci Erk Acarer, Sedat Peker’in videolarını yayınladığı dönemde eski AKP milletvekili Metin Külünk tarafından aranarak Biden-Erdoğan görüşmesi öncesi video yayınlamamasının ‘rica edildiğini’ söyledi.

Bitcoin yatırımcısının yıllardır beklediği fon yarın işleme açılıyor

Kripto para yatırımcısının yıllardır beklediği Bitcoin fonu yarın ABD’deki New York Borsası’nda (NYSE) işlem görmeye başlıyor.

AKP’li Kurtulmuş, ‘büyüme’yi anlattı: Yakında çarşı-pazara olumlu yansır

AKP Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Türkiye’nin büyüme rakamlarının yakın dönemde çarşı-pazara olumlu yansıyacağını söyledi.

Fransız yatırım bankası, dolar/TL kuru tahminini 9,80’e yükseltti

Fransız yatırım bankası Societe Generale (SocGen), Merkez Bankası’nın (MB) bu perşembe yapacağı para politikası kurulu toplantısında, bir öncekinde olduğu gibi politika faizini 100 baz puan indireceğini öngördü. Banka, dolar/TL kurunun da yıl sonunda 9,80 olacağını tahmin ediyor.

Anket: Z kuşağının ‘sırtını devlete yaslama’ hayali yok

Ipsos tarafından yapılan Z kuşağı anketine göre gençlerin gözde mesleği artık devlet memurluğu değil. Bu kuşaktaki gençlerin büyük bir kısmı kendi işini kurmak ve girişimci olma hayali taşıyor.

Kılıçdaroğlu’nun bürokratlara çağrısına HDP’den destek

HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun bürokratlara yönelik sözlerinin tehdit olarak değerlendirilemeyeceğini söyledi.

Konut fiyat artışında yeni rekor

Türkiye genelinde kiralardaki astronomik artışlar sürürken, konut fiyatları da hızla yükseliyor. Merkez Bankası verilerine göre ağustos konut fiyat endeksi aylık bazda yüzde 3,9, yıllık bazda ise yüzde 33,4 artış göstererek rekor kırdı. Enflasyondan arındırılmış fiyat artışı ise yüzde 11,9.

Uzman görüşü: Kombisini yakmayan komşuya dava açılabilir

TED Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Şebnem Akipek, kat maliklerinin kombisini yakmayan komşuya karşı dava açma hakkının bulunduğunu söyledi.

Tayland, Sinovac aşısını kullanmayı bırakıyor

Tayland elindeki Sinovac dozları bitince Çin üretimi aşıyı kullanmayı bırakacağını açıkladı.

Gates çiftinin kızı Jennifer, imam nikahıyla evlendi

ABD’li milyarder Bill Gates ile Melinda Gates’in üç çocuğundan en büyüğü olan Jennifer Gates, uzun süredir nişanlı olduğu Mısırlı jokey Nayel Nassar’la evlendi. Çiftin ‘imam nikahı’ da kıydığı bildirildi.