Acarer, Peker’in sözlerini aktardı: Metin Külünk, videoyu ertelemem için ricacı oldu

Gazeteci Erk Acarer, Sedat Peker’in videolarını yayınladığı dönemde eski AKP milletvekili Metin Külünk tarafından aranarak ABD Başkanı Joe Biden ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan görüşmesi öncesi video yayınlamamasının ‘rica edildiğini’ söyledi.

Acarer, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) tarafından paylaşım yapması yasaklanan organize suç örgütü lideri Sedat Peker’in açıklamalarını kendi sosyal medya hesabından paylaşmıştı. Acarer, bu kez kendi Youtube kanalından Peker’in söylediklerini aktardı. Acarer, Peker’in, “Metin Külünk beni aradı. ABD Başkanı Biden-Erdoğan görüşmesi öncesi videoyu ertelemem için ricacı oldu” dediğini belirtti.

Peker’in iddiasına göre Külünk’ün görüşmede, “Sen bir devlet görevlisisin. Bu kritik görüşme öncesi bu videoyu paylaşman iyi olmaz” dediğini aktaran Acarer, “Sedat Peker bu videoyu paylaşmadı ama 30 yıllık devlet görevlisi ifadesi bile bize bir şeyi anlattı” dedi.

BAE’de bulunan Peker, örgütüne yönelik operasyonların ardından video çekip paylaşmaya başlamıştı. Tweet atarak iktidar hakkında yeni iddialar ortaya atmayı sürdüren örgüt lideri, bir süredir yeni video atmıyor.