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Yaramazlara biraz batar!

Bitcoin yatırımcısının yıllardır beklediği fon yarın işleme açılıyor

Kripto para yatırımcısının yıllardır beklediği Bitcoin fonu yarın ABD’deki New York Borsası’nda (NYSE) işlem görmeye başlıyor.

Fotoğraf: Reuters

New York Times’ta yer alan habere göre, varlık yöneticisi ProShares’in kısaltması ETF olan borsa yatırım fonu, Bitcoin’in dolar bazındaki değerini takip edecek.


Fonla, Bitcoin ETF’i özelinde, yatırımcılar doğrudan kripto para almak yerine Bitcoin’in değerindeki değişime göre kazanç sağlayabilecek bir ürün almış olacak. Böylece kripto piyasasındaki belirsizlikten de uzak durup yatırımcıları korumaya dönük mevcut yasalara tabi olacaklar.

Kripto girişimcileri ve geleneksel finans şirketleri, Bitcoin fonu için sekiz yıldan bu yana izin almaya çalışıyordu. Söz konusu fonlar kripto para piyasası için aynı zamanda bir kilometre taşı olarak görülüyor.

ProShares CEO’su Michael Sapir, “2021 yılı hep bu dönüm noktasıyla hatırlanacak” dedi. 

Fon haberi, bir süredir kripto para piyasasında Bitcoin önderliğinde önemli fiyat artışlarına da neden olmuş durumda.

Bitcoin nisan ayından beri ilk kez bu hafta yeniden 62 bin dolar sınırına kadar dayandı.

BTC, bugün saat 16.50 itibarıyla 61 bin 640 doların üzerinde.

En büyük ikinci kripto para birimi Ethereum ise 3 bin 800 dolar seviyesinde.

Bu sene güçlü bir boğa dönemi yaşayan Bitcoin, 14 Nisan’da 64 bin 813 dolar ile tarihin en yüksek seviyesini görmüş ardından başlayan düşüş dalgasıyla 28 bin dolarlı seviyelere kadar inmişti.

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