Sağlık Bakanlığı’yla TEPAV’ın ‘tütün’ ilişkisi Meclis gündeminde

MESUDE ERŞAN

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı’nın (TEPAV) tütün endüstrisinin fonladığı Dumansız Dünya Vakfı’yla ortak projesi olan ‘Türkiye’de Tütün Kullanımını Kontrol Altına Almanın Ekonomisi: İnceleme Raporu Arz, Talep, Sağlık ve Kamu Politikası Boyutları Raporu’ ile ilgili TBMM’ye soru önergesi verdi. İlgezdi, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın yanıtlamasını istediği önergesinde, TEPAV ile bakanlığın ilişkisinin hangi düzeyde olduğunu sordu.

Cemil Çiçek TEPAV yönetim kurulu üyesi

Webinar üzerinden 21 Ekim’de sunulacak rapor ve tütün endüstrisiyle yapılan işbirliğine, tütüne karşı yıllardır kararlılıkla mücadele eden tüm kurum ve kuruluşlar tepki gösteriyor. Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi Cemil Çiçek’in TEPAV’ın yönetim kurulu üyesi olduğunu hatırlatan İlgezdi, yazılı soru önergesinde “Tütün endüstrisinin tütün kontrolü çabalarında olumsuz etkilere neden olabilecek, Tütün Kontrolü Çerçeve Sözleşmesi Madde 5.3’ü ihlal eden bu hususta ne gibi tedbirler almayı düşünüyorsunuz? TEPAV’ın tütün endüstrisi tarafından fonlanan söz konusu webinarına katılım sağlayacak mısınız” diye sordu.

TEPAV tütün endüstrisine hizmet ediyor

İlgezdi, Bakan Koca’ya TEPAV ile ilişkilerinin hangi düzeyde olduğunu, fon desteği verip vermediklerini sordu. E-sigaraların, tütün bağımlılığı tedavisinde kullanılmasına dair bir düzenleme yapılıp yapılmayacağını da soran İlgezdi, önergesinde “Türkiye’nin de tarafı olduğu Dünya Sağlık Örgütü’nün Tütün Kontrolü Çerçeve Sözleşmesi’nin Türkiye için yeterli önlemler içermediğini, sözleşmeye aykırı şekilde e-sigara gibi ürünlerin kullanımına izin verilmesi suretiyle acil müdahale etmeyi planlıyor musunuz” dedi.

Endüstriye zemin hazırlıyor

TEPAV’ın tepkilere yol açan raporunda, Türkiye’de tütün kontrolünün iyi yapılmadığı vurgulansa da çözüm için endüstrinin yeni pazarlar ve bağımlılar kazanmak için ürettiği, ‘alternatif’, ‘daha az zararlı’, ‘bırakmayı kolaylaştırıcı’ iddiasıyla pazarladığı nesil nikotin ürünlerine(e-sigara, ısıtılan tütün vb.) yönlendiriyor. Endüstri özellikle çocuk ve gençlerden yeni bağımlılar kazanmak istiyor.