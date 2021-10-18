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Yaramazlara biraz batar!

Asgari ücretle AB ve Türkiye’de kaç litre benzin alınabilir?

Avrupa Birliği İstatistik Ofisi’nin (Eurostat) verilerine göre Türkiye 330 avro olan (18 Ekim 2021) brüt asgari ücret’le 27 Avrupa ülkesi içinde sondan ikinci sırada. 2020 yılında brüt asgari ücrette Bulgaristan’ın önünde olan Türkiye, TL’nin değer kayıpları sonrası Bulgaristan’ın gerisine düştü.

Fotoğraf: Pixabay

Türkiye’de net asgari ücret 2 bin 825 TL. Bu da avro bazında 260 euro yapıyor ancak Avrupa Birliği istatistik ofisi, asgari ücretler konusunda yayımladığı verilerde ülkelerden gelen brüt rakamı baz alıyor.


Euronews Türkçe’nin haberine göre Türkiye’deki asgari ücret avro bazında Avrupa ülkelerinden düşük olmasına rağmen satın alma gücüne bakıldığında 27 ülke içinde daha üst sıralarda yer alıyor. Örneğin benzin fiyatlarında Türkiye’de son zamlarla 18 Ekim 2021 tarihi baz alındığında 3 bin 577 lira olan brüt asgari ücretle 445 litre, net asgari ücretle ise 355 litre benzin alınabiliyor.

Yunanistan’da brüt asgari ücret 758 avro. Ancak bu fiyatla alınabilen litre sayısı 436.

Sıralamayı bu denli değiştiren en büyük faktör, satın alma gücü paritesi hesaplanırken dikkate alınan mal ve hizmet sepetindeki kalemlerin avro bazındaki fiyatının Türkiye’de düşük olması.

Peki brüt asgari ücretle hangi ülkede kaç litre benzin alınabilir?

ÜlkelerAsgari ücret (brüt-avro)Kurşunsuz 95 litre fiyatı (avro)Asgari ücretle yaklaşık kaç litre benzin alınır?
Lüksemburg22021,4571511
İrlanda17231,5681098
Hollanda17011,887901
İngiltere15991,633979
Belçika16251,6061011
Almanya15851,644964
Fransa15541,629953
İspanya11081,465756
Slovenya10241,322774
Malta7841,337586
Yunanistan7581,735436
Portekiz7751,714452
Polonya6191,272486
Litvanya6421,373467
Estonya5841,523383
Slovakya6231,459427
Çekya5961,384430
Hırvatistan5671,500378
Macaristan4761,340355
Romanya4661,249373
Letonya5001,426350
Bulgaristan3321,161285
Türkiye3300,735445
Arnavutluk2441,441169
Tablo: Euronews Tükrçe

Türkiye’de en çok satan otomobil modellerinden Renault Megan’ı örnek olarak aldığımızda 49 litrelik depo yaklaşık 36 avroya (388 TL) doluyor.

Yani, brüt asgari ücretle Megan’ın deposu ancak dokuz kez doldurulabilir.

İspanya’da ise 49 litrelik bir depo yaklaşık 71 avroya doluyor. Ancak asgari ücretle bu işlem en az 14 kez tekrarlanabilir.

Motorine bir zam daha

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