Asgari ücretle AB ve Türkiye’de kaç litre benzin alınabilir?

Avrupa Birliği İstatistik Ofisi’nin (Eurostat) verilerine göre Türkiye 330 avro olan (18 Ekim 2021) brüt asgari ücret’le 27 Avrupa ülkesi içinde sondan ikinci sırada. 2020 yılında brüt asgari ücrette Bulgaristan’ın önünde olan Türkiye, TL’nin değer kayıpları sonrası Bulgaristan’ın gerisine düştü.

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Türkiye’de net asgari ücret 2 bin 825 TL. Bu da avro bazında 260 euro yapıyor ancak Avrupa Birliği istatistik ofisi, asgari ücretler konusunda yayımladığı verilerde ülkelerden gelen brüt rakamı baz alıyor.

Euronews Türkçe’nin haberine göre Türkiye’deki asgari ücret avro bazında Avrupa ülkelerinden düşük olmasına rağmen satın alma gücüne bakıldığında 27 ülke içinde daha üst sıralarda yer alıyor. Örneğin benzin fiyatlarında Türkiye’de son zamlarla 18 Ekim 2021 tarihi baz alındığında 3 bin 577 lira olan brüt asgari ücretle 445 litre, net asgari ücretle ise 355 litre benzin alınabiliyor.

Yunanistan’da brüt asgari ücret 758 avro. Ancak bu fiyatla alınabilen litre sayısı 436.

Sıralamayı bu denli değiştiren en büyük faktör, satın alma gücü paritesi hesaplanırken dikkate alınan mal ve hizmet sepetindeki kalemlerin avro bazındaki fiyatının Türkiye’de düşük olması.

Peki brüt asgari ücretle hangi ülkede kaç litre benzin alınabilir?

Ülkeler Asgari ücret (brüt-avro) Kurşunsuz 95 litre fiyatı (avro) Asgari ücretle yaklaşık kaç litre benzin alınır? Lüksemburg 2202 1,457 1511 İrlanda 1723 1,568 1098 Hollanda 1701 1,887 901 İngiltere 1599 1,633 979 Belçika 1625 1,606 1011 Almanya 1585 1,644 964 Fransa 1554 1,629 953 İspanya 1108 1,465 756 Slovenya 1024 1,322 774 Malta 784 1,337 586 Yunanistan 758 1,735 436 Portekiz 775 1,714 452 Polonya 619 1,272 486 Litvanya 642 1,373 467 Estonya 584 1,523 383 Slovakya 623 1,459 427 Çekya 596 1,384 430 Hırvatistan 567 1,500 378 Macaristan 476 1,340 355 Romanya 466 1,249 373 Letonya 500 1,426 350 Bulgaristan 332 1,161 285 Türkiye 330 0,735 445 Arnavutluk 244 1,441 169 Tablo: Euronews Tükrçe

Türkiye’de en çok satan otomobil modellerinden Renault Megan’ı örnek olarak aldığımızda 49 litrelik depo yaklaşık 36 avroya (388 TL) doluyor.

Yani, brüt asgari ücretle Megan’ın deposu ancak dokuz kez doldurulabilir.

İspanya’da ise 49 litrelik bir depo yaklaşık 71 avroya doluyor. Ancak asgari ücretle bu işlem en az 14 kez tekrarlanabilir.