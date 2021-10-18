Yarkadaş duyurdu: ‘Hediye videosu’nu AKP’deki ‘bir grup’ sızdırmış

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun kızının düğününde çekildiğini söylediği görüntüleri paylaşıp ‘abartılı hediyeleri’ eleştiren Korkusuz gazetesi yazarı Barış Yarkadaş daha sonra söz konusu görüntülerin bakanın yeğeninin düğününden olduğunu söyledi.

Ailenin isteği üzerine söz konusu görüntüleri Twitter hesabından sildiğini belirten Yarkadaş şu ifadeleri kullandı: “Düğün törenleri̇ aynı güne denk geldiği için videoların servis edildiğini ve karıştığını, videoların AKP içindeki bir grup tarafından yayıldığını belirten aile, bu şekilde gündeme gelmekten rahatsızlık duyduklarını belirttiler.”

Fotoğraf: Instagram

Yarkadaş, ilk paylaşımda görüntülerin Çavuşoğlu’nun kızının düğününe ait olduğunu söylemiş ve cam fanuslar içinde burma bilezikler, altın kolyeler ve çok sayıda mücevherin taşındığı görüntüleri eleştirmişti.

Daha sonra söz konusu görüntüleri silen Yarkadaş şunları kaydetti: “Az önce paylaştığım videoyu sildim. Çünkü video Çavuşoğlu’nun kızının değil yeğeninin düğünü öncesi çekilmiş. Aile üyeleri aradı, özel bir törenin yansıtılmasından ve Çavuşoğlu ile bağ kurulmasından rahatsız olduklarını bakanla görüşmediklerini söylediler. Kamuoyuna saygıyla.”