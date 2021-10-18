Yüzlerce kişi iklim değişikliğine dikkat çekmek için çıplak poz verdi

Ürdün, İsrail ve Filistin yönetimine bağlı Batı Şeria arasında bir tuz gölü olan ve ‘Ölü deniz’ olarak da bilinen Lut Gölü’nde kuraklık nedeniyle su seviyesi her yıl bir metre geri çekiliyor. İsrail Turizm Bakanlığı ve ABD’li sanatçı Spencer Tunick, bu duruma farkındalık yaratmak için işbirliği yaptı. Bu kapsamda beyaz bir boyayla kaplanan yüzlerce çıplak model Lut Gölü’nün etrafında yürüdü.

Hundreds of people strip naked by the Dead Sea in Israel to draw attention to its dramatically receding shorelinehttps://t.co/7dEjqTj8ki pic.twitter.com/9OHhEJ06pT — BBC News (World) (@BBCWorld) October 18, 2021

Sanatçı, insanların üstüne sürdüğü beyaz vücut boyasıyla İncil’de geçtiği şekilde Lut peygamberin eşi ve kızlarıyla tuz sütununa dönüştüğü hikayeye atıf yapmak istediğini söyledi.

Dünyanın başka yerlerinde gerçekleştirdiği çıplak fotoğraflamalarla tanınan Tunick, “Benim için vücut güzelliği, hayatı ve aşkı temsil ediyor” dedi.

54 yaşındaki fotoğrafçı, İsrail turizm bakanlığının davetlisi olarak geldiği ülkede 10 sene önce de benzer bir fotoğraflama projesine imza atmıştı.

Göl, İsrail ve Ürdün’ün yanlış tarım sulamaları ve iklim değişikliği nedeniyle git gide küçülürken, yılın belli zamanlarında neredeyse yok denecek bir seviyeye inmekte.