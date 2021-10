Anket: Z kuşağının ‘sırtını devlete yaslama’ hayali yok

Ipsos tarafından yapılan Z kuşağı anketine göre gençlerin gözde mesleği artık devlet memurluğu değil. Bu kuşaktaki gençlerin büyük bir kısmı kendi işini kurmak ve girişimci olma hayali taşıyor.

Fotoğraf: AA

Z kuşağı, 1997 ile 2012 yılları arasında dünyaya gelenleri temsil eden bir tabir.

Ipsos tarafından gerçekleştirilen ‘Z Raporu’ araştırması; 15-24 yaş aralığında 2004 genç ile görüşülerek hazırlandı.

Araştırmaya göre gençlerin yüzde 60 kendi işlerini kurmak istiyor. Uluslararası bir şirkette çalışmayı düşünen gençlerin oranı ise yüzde 36.

Ipsos Türkiye CEO’su Sidar Gedik’e göre, geçen kuşakların gözdesi devlet memurluğu Z kuşağı için artık hayali kurulan bir şey değil. Gedik’in değerlendirmeleri şöyle: “Gelecekteki iş hayatlarına dair beklentilerinde yaşlarının verdiği heyecanı, cesareti görebiliyoruz. Bu yüzden her on gençten altısı kendi işini kurma hayali kuruyor. Birkaç nesil öncesinde rakipsiz tercih olan kamu kurumları arkalarda kalmış durumda, devlet görevi ancak her beş gençten birine çekici geliyor.”

Kaynak: Ipsos

Araştırmada öne çıkan bir diğer konu ise gençlerin gelecek endişeleri.

Buna göre, Z kuşağının yüzde 61’i gelecekleri konusunda endişeli.

Her 10 gençten sadece biri gelecekleri konusunda endişe taşımadığını söylüyor. Üstelik endişe düzeyi bakımından kadın ve erkek gençler arasında bir fark bulunmuyor.

Gençlere en önem verdikleri konular sorulduğunda eğitim yüzde 17 ile ilk sırada. İkinci sırada ise işsizlik geliyor. Bu yaş grubu gençler için ayrıca kadın ve erkek eşitliği de önem verilen ilk üç konudan biri.

Pandemi döneminin de muhtemel etkisi ile sağlık, Z kuşağına mensup 15 – 24 yaş arası bireyler için en önemli değer. Aile ise sağlıktan sonra ikinci sırada yer alıyor.

Sosyal medya

Z Kuşağında sosyal medyada vakit geçirmiyorum diyenlerin oranı yalnızca yüzde 5.

Sosyal medyada vakit geçiren gençler ise günde üç saatten fazla bu platformlarda zaman harcıyor.

Sosyal medyada vakit geçirmek genel bir davranış haline gelmiş ve burada geçirilen vakit genel olarak ne olumlu ne de olumsuz bir his yaratıyor. Gençlerin sadece yüzde 25’i geçirdikleri vaktin kendilerini olumlu hissettirdiğini söylüyor.

Gençlerin yüzde 90’I WhatAspp ve Instagram kullanıyor. Bu iki uygulamadan sonra en çok kullanılan uygulama ise Youtube.