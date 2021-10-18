Uzman görüşü: Kombisini yakmayan komşuya dava açılabilir

TED Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Şebnem Akipek, kat maliklerinin kombisini yakmayan komşuya karşı dava açma hakkının bulunduğunu söyledi.

Fotoğraf: AA

Akipek, her şehirde il hıfzıssıhha kurullarının halk sağlığının korunması amacıyla dış ortam sıcaklığı belli bir derecenin altına düşünce ısıtma sistemlerinin çalıştırılması kararı olduğunu, bu sıcaklığın genelde 15 derece olarak belirlendiğini söyledi.

AA’ya konuşan Akipek, Kat Mülkiyeti Kanunu’nun da karşılıklı yükümlülüklere ilişkin maddeler bulunduğunun altını çizerek şöyle devam etti: “Bu kaideler gereğince komşuların birbirinin hoşuna gitmeyecek tutumlardan kaçınması gerekiyor. Bir kat malikinin kaloriferi yakmayarak yan, alt ve üst komşusu sayesinde ısınması doğruluk ve dürüstlük kurallarına aykırı. Bu durumda kaloriferi yakmayan kişi, komşusunun daha fazla yakmasına sebebiyet veriyor. Yine kanunun 33’üncü maddesi gereği kaloriferi yakan komşu, ana taşınmazın bulunduğu yerdeki sulh hukuk mahkemesine başvurarak hakimin müdahalesini isteyebiliyor.

Burada kat maliki, ‘Benim komşum kaloriferini hiç yakmıyor, bundan dolayı daha fazla yakmak durumunda kalıyorum. Benim sayemde o ısınıyor, buna müdahale edin’ diyebiliyor. Hakim de komşunun konutunu mevsim koşullarına uygun kullanmadığına karar verip yaptığını sonlandırmasını isteyebilir. Hakim, talep halinde, komşu maddi zarara uğramışsa bu maddi zararın tazminine karar verebilir. Normalde aylık 500 liralık ısıtma gideri olan bir kişi, 700 lira yakmak zorunda kaldıysa bu zararın tazminini isteyebilir.“

‘Cezai işlem uygulanıyor’

Tesis Yöneticileri Federasyonu Başkanı Yahya Sağır da konun mevzuatla düzenlendiğini belirterek şunları söyledi: “Merkezi ısıtma sistemli, ısı pay ölçerli konutlarda, kış sezonunda sıcaklığın 15 derecenin altına düşmesi halinde kaloriferlerin yakılması zorunlu. Bağımsız bölümler boş dahi olsa bu zorunluluk var. Sıcaklığın 15 derecenin üzerine çıkması halinde de ısıtma sistemlerinin kapatılması gerekiyor. Bu husus, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının ısı pay ölçerlere ilişkin mevzuatıyla düzenleniyor. Vanasını kapatanlara, faturalardaki ortalama tüketim bedeline göre cezai işlem uygulanıyor. Yani kaloriferi yakmayanlar da yakmadığı halde bu bedeli ödemek durumunda kalacak.”