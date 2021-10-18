Diken

Yaramazlara biraz batar!

Tayland, Sinovac aşısını kullanmayı bırakıyor

Tayland elindeki Sinovac dozları bitince Çin üretimi aşıyı kullanmayı bırakacağını açıkladı.

Fotoğraf: Reuters

Ülkede şubat ayından bu yana sağlık çalışanları ve riskli gruplardan başlayarak 31,5 milyon dozun üstünde Sinovac aşısı kullanıldı.


Temmuz ayından itibaren ilk dozunu Sinovac olanlara AstraZeneca firmasının Oxford Üniversitesi işbirliğiyle geliştirdiği aşı uygulanmaya başladı.

Tayland, Çin aşısıyla batıda üretilen bir aşıyı birlikte uygulayan ilk ülke olmuştu.

Sağlık bakanlığı yetkilisi Opas Karnkawinpong bu hafta ellerindeki bütün Sinovac dozlarının bitmesini beklediklerini belirterek bundan sonra AstraZeneca ve Pfizer/BioNTech aşılarının birlikte kullanılacağını duyurdu.

Önümüzdeki yıl için toplamda 120 miylon dozluk aşı almayı planlayan Tayland yalnızca yeni varyantlara karşı etkili aşıları tedarik edeceğini açıkladı.

72 milyon nüfuslu ülkede tam aşılananların oranı yüzde 36.

SON HABERLER

Pandemi kalbimizi hızlandırdı, tahammülümüzü azalttı

Normal durumlarda kalbin dış uyaranlara ve ihtiyacına göre  dakikadaki atım sayısını ayarladığını belirten uzmanlar, pandeminin de etkisiyle kalbin bu uyumunun bozulduğunu, kalp atım sayısının sürekli yüksek seyrettiğini, daha tahammülsüz, daha yorgun, daha isteksiz hale geldiğimizi belirtiyorlar. 

Yine yakmış yar mektubun ucunu…

İhtimal ki “Nnbr cnm” diye yazmayı, yazmak kabul eden kuşak ya da squid game hayranları artık kolay kolay kağıtlara yazmaz, mektup ki hiç yazmaz. Edebiyatın kurgu değil de belge bölümüne baktığımız zaman karşımıza mektuplar çıkar.

Muhalefetin dış politikası

Türkiye’nin demokrasi, insan hakları, ekonomi yönetimi gibi birçok alanda çok daha iyisini yapmaya ihtiyacı var. Bunu gerçekleştirecek yönetim içerideki dinamiklerden güç almakla beraber dış politikada da mevcut iktidardan daha maharetli olabileceğini ayrıca göstermek zorunda.

Osman Kavala’ya açık mektup: Adil bir yol bulmalıyız artık!

Artık geçmiş adaletsizliklerin yasına değil, bugünün adaletine ihtiyacımız var ve Türkiye’de yargı ve adalet bakımından gerçek ve sahici bir yol açmamız şart. Türkiye yargısı, gerçek bir cumhuriyet yargısı olmalıdır. Yurttaşların delilsiz yargılandığı rehin istasyonu değil…