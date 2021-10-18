Tayland, Sinovac aşısını kullanmayı bırakıyor

Tayland elindeki Sinovac dozları bitince Çin üretimi aşıyı kullanmayı bırakacağını açıkladı.
Ülkede şubat ayından bu yana sağlık çalışanları ve riskli gruplardan başlayarak 31,5 milyon dozun üstünde Sinovac aşısı kullanıldı.
Temmuz ayından itibaren ilk dozunu Sinovac olanlara AstraZeneca firmasının Oxford Üniversitesi işbirliğiyle geliştirdiği aşı uygulanmaya başladı.
Tayland, Çin aşısıyla batıda üretilen bir aşıyı birlikte uygulayan ilk ülke olmuştu.
Sağlık bakanlığı yetkilisi Opas Karnkawinpong bu hafta ellerindeki bütün Sinovac dozlarının bitmesini beklediklerini belirterek bundan sonra AstraZeneca ve Pfizer/BioNTech aşılarının birlikte kullanılacağını duyurdu.
Önümüzdeki yıl için toplamda 120 miylon dozluk aşı almayı planlayan Tayland yalnızca yeni varyantlara karşı etkili aşıları tedarik edeceğini açıkladı.
72 milyon nüfuslu ülkede tam aşılananların oranı yüzde 36.