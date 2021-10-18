Tayland, Sinovac aşısını kullanmayı bırakıyor

İhtimal ki “Nnbr cnm” diye yazmayı, yazmak kabul eden kuşak ya da squid game hayranları artık kolay kolay kağıtlara yazmaz, mektup ki hiç yazmaz. Edebiyatın kurgu değil de belge bölümüne baktığımız zaman karşımıza mektuplar çıkar.