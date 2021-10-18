Sinema yatırımcıları ‘HES kodu’nun kalkmasını istedi; bilete de zam gelebilir

Sinema salonu yatırımcıları, PCR zorunluluğu nedeniyle işlerinin düştüğünü belirterek, zorunlulukların kaldırılmasını talep edeceklerini bildirdi.

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Kapalı mekanlardaki etkinliklere gidecek aşısız kişilerden, PCR testi yaptırması talep ediliyor. Sinema salonlarındaki seyirci sayısında salgın etkisiyle yüzde 70’e varan düşüş görüldü. Ancak normalleşme döneminde, 2019’daki seyirci sayısının yüzde 60’ına ulaşıldı.

Cumhuriyet’ten Ali Can Polat’ın haberine göre Sinema Salonları Yatırımcıları Derneği Genel Sekreteri Fevzi Genç, PCR testi ibraz zorunluluğu nedeniyle seyirci sayısının yeniden düşüşe geçtiğini, bu zorunluluğun kaldırılması için Kültür ve Turizm Bakanlığı’yla görüşme yapacaklarını söyledi.

Genç şunları söyledi: “PCR zorunluluğu belimizi büktü, buna bir çözüm geliştirmezsek ülke geneli bir kapatma eylemi gerçekleştirebiliriz. Talebimiz HES kodu olmadan sinemalara girilebilmesi. Sinemalar zaten risksiz. Müşteri sayısı yüzde 50’ye düştü. Herkese maske zorunluluğu var. Kafelere, berberlere, birçok restorana HES kodu sorulmadan girilebiliyor. Sinemalar bu ortamlara göre çok daha risksiz bir ortamdır. Üyelerimiz, talebimizin kabul edilmemesi halinde ülkede perdeleri karatabileceklerini söylüyor.”

Sektörün iflasın eşiğine geldiğini söyleyen dernek yöneticisi, ‘üç yıldır krizle boğuştuklarını’, yatırım hesapları dahi yapılmadığını sadece ayakta kalmaya yöneldiklerini belirtti.

Derneğe, Cinemaximum ve Avşar sinemaları gibi büyük yatırımcılar da üye.

Bilete zam gelebilir

Beyoğlu Sineması’nın yöneticilerinden Utku Öğetürk ise bilet fiyatlarına zam gelebileceğini söyledi: “Örneğin, elektrik kullanımının maliyeti dahi pandemi öncesine göre neredeyse iki katı artmış durumda. Film dağıtımcılarının da filmleri dövizle alması sebebiyle maliyetlerinin ciddi boyutlarda arttığı bir ortamda sinema salonlarından zam yapmasını beklediğini söyleyebiliriz. Zamlanan bilet fiyatlarına rağmen gelir oranının pandemi öncesine yaklaşabildiğini söylemek mümkün değil.”

Ögetürk, PCR testi zorunluluğu konusunda ise yatırımcılar gibi düşünmediklerini belirterek “Bu zorunluluk sinemaya gelmek isteyen ancak çekindiği için gelemeyen seyircilerin sinema salonlarına gelmesini teşvik ediyor” dedi.