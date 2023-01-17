Akşam Postası / 17 Ocak 2023

Kılıçdaroğlu’ndan SADAT’a: Şerefsizler, çakallar, siz mi beni korkutacaksınız?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, katıldığı televizyon programında SADAT reklamına yer verilmesine sert tepki gösterdi. Kılıçdaroğlu, “’SADAT reklamında verilen mesaj net, ‘Sizin için geleceğiz’ diyorlar. Bu paramiliter artıklar, çok daha büyük resmin parçası. Çalınan 418 milyar dolar söz konusu” dedi.

Başörtüsü teklifinde ‘referandum tuzağı’ endişesi: Akıllara 2010’daki oylama geldi

AKP ve MHP’nin anayasa değişikliği teklifi Meclis gündemine geliyor. Muhalefetin izleyeceği yol haritası için görüşmeler devam ederken, bir yandan da oylama sırasında AKP ve MHP’nin olası tavırlarına dair endişeler ortaya çıktı. Muhalefet AKP’lilerin 2010 anayasa değişikliği teklifindeki gibi ‘bilinçli fire vermesinden’ çekiniyor.

Buldan: Seçimin ikinci turu kesinlikle haziranda

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, “Bu seçimlerin ikinci turu kesinlikle haziranda” dedi.

Kılıçdaroğlu beğendi: Aday olursa kampanyayı İmamoğlu yürütecek

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu aday gösterilirse kampanyasının yürütücülerinden olacak. Konuyla ilgili toplantı yapan İmamoğlu’nun sunumu, Kılıçdaroğlu tarafından da kabul gördü.

Bahçeli’den mayıs için seçim çağrısı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ‘mevsim şartları’na bakılarak seçim tarihinin düzenlemeye çağırdı: ”Mayıs ayı içerisinde bu işi bitirelim.”

Kemal Kurkut’u vuran polise ceza yok

Diyarbakır’da 2017 Nevruz kutlamaları sırasında üniversite öğrencisi Kemal Kurkut’u ‘kasten öldürmek’ten yargılanan polise ceza verilmedi.

Ali İsmail Korkmaz davası: Yeniden yargılanan sanık polise yedi ay 15 günlük ‘ceza’

Gezi eylemleri sırasında Eskişehir’de polis ve esnafın döverek öldürdüğü Ali İsmail Korkmaz hakkındaki davada sanık polis Hüseyin Engin’e yedi ay 15 günlük hapis cezası verildi. Aile kararı Yargıtay’a taşıyacak.

Pınar Gültekin davası yeniden görülecek

İzmir Bölge Adliyesi Mahkemesi, Pınar Gültekin cinayeti davasının yeniden görülmesine karar verdi.

AKP’li Mustafa Açıkgöz için Alman savcı da devrede

Alman hükümetinin Türkiye’yi uyarmasına yol açan AKP Nevşehir Milletvekili Mustafa Açıkgöz için Düsseldorf savcılığı da harekete geçti. Savcılık, Açıkgöz’ün “Yaşama hakkı tanımayacağız” sözleriyle ilgili inceleme başlattı.

EYT yasası şubata, aylıklar marta kaldı

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ilk maaşını martta alacak.

Konut kampanyasında bankacı da detaylardan habersiz

İktidarın ‘orta gelirli’ için duyurduğu konut kampanyası için başvurular dün başlasa da detaylara bankacılar bile hakim değil.

Kadıköy belediyesi scooter’ları toplamaya başladı

Scooter sayısının yasal sınıra inmesini talep eden İstanbul’un Kadıköy belediyesi, uygunsuz park eden ve yaya geçişini engelleyen scooter’ları toplamaya başladı.

Türkiye’de satılan elektrikli araçlar ve fiyatları

Elektrikli otomobil kullanımı Türkiye’de de yaygınlaşmaya devam ediyor. Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği verilerine göre Türkiye’de 2022’de 64 bin 387 adet hibrit ve 7 bin 733 adet elektrikli otomobil satıldı.

Bedellide kura yok, başvuran herkes yararlanacak

Bedelli askerliğe başvurular kontenjandan fazla ama her isteyen yararlanabilecek.