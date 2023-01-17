İstanbullu 2022’de ‘ya geçinemedi ya da kıt kanaat geçindi’

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) bağlı İstanbul Planlama Ajansı’nın (İPA) yayımladığı rapora göre İstanbullunun 2022’deki birinci sıradaki gündemi ‘ekonomik sorunlar’ oldu.

Katılımcıların neredeyse yarısı yıl boyunca geçinemediğini belirtti. Bir o kadarı da kıt kanaat geçindiğini söyledi. Her beş kişiden üçü yeterli gıdaya ulaşamadığı için porsiyonu düşürmüş.

Fotoğraf: İPA

İstanbul halkı 2022’de en çok ekonomik sorunları konuştu. Bunu kent yoksulluğu, akaryakıt zamları, kira fiyatları, sığınmacılara yönelik tartışmalar ve İstiklal Caddesi’ndeki patlama takip etti.

İstanbullunun 2022 gündemi. Grafikler: İPA

Türkiye genelinde de durum farklı değildi. En çok ekonomik sorunlarlar konuşuldu.

Türkiye’nin 2022 gündemi.

İstanbullunun ilk üç sorunu

Rapora göre İstanbul’un en önemli üç sorunu şöyle:

Sığınmacılara yönelik tartışmalar

Ekonomik sorunlar

Ulaşım, konut satış ve kira fiyatları

Beklenen olası İstanbul depremi ilk üçe giremedi bile.

Ya geçinemediler ya da kıt kanaat geçindiler

Rapora göre katılımcıların neredeyse yarısı yıl boyunca geçinemediğini belirtti. Bir o kadarı da kıt kanaat geçindiğini söyledi. Yüzde 20’nin altındaki oransa geçinebildiğini hatta ek para da koyabildiğini söyledi.

Türkiye ekonomisinden umutsuzlar

Rapordaki verilere göre mayısta her beş katılımcıdan üçü Türkiye ekonomisinin kötüleşeceğini düşünmüş. Mayıstan sonra oran düşerek her iki katılımcıdan biri Türkiye ekonomisinin kötüleşeceğini düşünmüş. 2022’nin son üç ayında ekonominin kötüleşeceğini düşünenlerin oranında düzenli bir artış görüldü.

Sağlıklı beslenemedi

Katılımcılardan yüzde 60’ından fazlası maddi yetersizlikten dolayı tercih ettiği gıdaları alamadığını söyledi. Bu oranın en yüksek olduğu aylarsa mayıs ve kasım olarak kayıtlara geçti.

Her beş katılımcıdan üçü yeterli gıdaya ulaşamadığı için porsiyonlarını küçültmüş.

Stres ve kaygı arttı

İstanbullulardan her ay stres, mutluluk ve yaşam memnuniyetleri için 0 ve 10 arasında bir puan vermeleri istendi. Stres puanının yıl boyunca 7’nin altına düşmedi.

Cinsiyete göre bakıldığında kadınların stres seviyesi yıllık ortalama 7.9, erkeklerde 7.1 olarak hesaplandı.

Alt sosyoekonomik seviyedeki katılımcıların ortalama stres seviyesi 7.6; orta sosyoekonomik seviyedeki katılımcıların 7.4 üst gruba ait katılımcılarınsa 7.2 olarak ölçüldü.

İşinden memnun olduğunu belirten katılımcıların stresi seviyesi 6.8, işinden memnun olmadığını belirten katılımcıların stres seviyesinin 8.2 olduğu görüldü.

Katılımcıların kaygı durumları incelendiğinde genel ortalamanın 7.4 olarak kayıtlara geçti. Çalışmayan katılımcıların ortalama kaygı puanı 7.9, iş arayan katılımcıların kaygı seviyesininse 8.2 olduğu görüldü.

Mutlu değiller

İstanbulluların en mutlu olduğu ay, 10 üzerinden 5.3 puanla ekim. Mutluluk ve yaşam memnuniyetiyse yıl boyunca en yüksek 5.3 ve 5.1 puana çıkmış.