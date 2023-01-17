Ranta bakmaktan ormanı göremiyorlar: Şimdi de ‘lüks kamping’ dönemi

AYŞEGÜL KASAP

Turizmin yanısıra madencilik ve enerji üretimi uğruna sermayenin hizmetine sunulan ormanlar şimdi de ‘lüks kamping’ alanlarına açıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, orman içine yapılacak ‘lüks kamping’ alanları için turizm belgesi de verecek.

Yani ormanların içinde çadırlı, karavanlı tesisler, mesire yerleri ve kampingler kurulacak. Yönetmelikte yapılan bu değişikliği otel işletmecelerinin ‘fırsata’ çevirme riski de var. Çevresinde orman bulunan oteller, yeni düzenlemeleri baz alarak ‘yayılabilir.’

Fotoğraf: AA

Orman Genel Müdürlüğü (OGM), 28 Mayıs 2022’de Orman Parkları Yönetmeliği yayınlamıştı. Burada devlet ormanlarındaki orman parklarına ilişkin esaslar belirlenmişti. Buna göre mevcut orman parkları ve yeni tesis edilecek park alanları 20 yıllığına kiraya verilerek, çadır, lüks çadır ve karavan alanları oluşturulabilecek.

Yönetmelikte ayrıca orman parklarıyla ilgili şu hüküm de yer aldı: “Kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgeleri ve turizm merkezleri içinde ya da bunların dışında olsa bile denize kıyısı olan ilçelerdeki konaklamalı orman parkları, tescillerine müteakip Kültür ve Turizm Bakanlığına bildirilir ve 60 gün içerisinde talep edilmesi halinde Kültür ve Turizm Bakanlığına Bakanlık oluruyla tahsis edilebilir.”

OGM’nin İstanbul, Bolu, Bursa, Sakarya, Antalya, Mersin, Muğla, İzmir başta olmak üzere birçok il ve ilçede konaklamalı orman parkları var.

Lüks çadır yönetmeliği

OGM’nin bu yönetmeliği yayınlamasından dört ay sonra, yani 23 Eylül’de Kültür ve Turizm Bakanlığı ‘lüks çadır’ yönetmeliği çıkardı. Yönetmelikte şöyle dendi: “Doğada lüks ve konforlu konaklama imkanı sunan, temelsiz ahşap platform üzerine, doğal ışık alacak şekilde düzenlenen, doğa ve hava etkilerine karşı korunaklı, ilgili akreditasyon kuruluşlarından sertifika almış yangına dayanıklı, ses ve su geçirmeyen çadır malzemesi kullanılan, nitelikli tefriş dekorasyon malzemeleri kullanılan bez çadırlar, bell tent, yurt, domme, bubble, safari çadırı, çatısı açılabilen ya da yarı açık çadırlar…”

Lüks çadır tesisinin sınırlarıysa şöyle çizildi: “Yerleşim tasarım ve yönetim planıyla koşulları belirlenen, doğal çevreyle uyumlu, kalıcı yapı içermeyen, temelsiz, gerekli güvenlik tedbirleri alınan iyi donanımlı geçici lüks çadırlarda gelişmiş hizmet sunan, aralarında en az 20 metre mesafe bırakılmak koşuluyla en fazla 49 konaklama ünitesi içeren tesisler…“

Belgesi de hazır

Tüm bu gelişmelerden sonra 10 Ocak’ta Resmi Gazete’de Turizm Tesislerinin Niteliklerine İlişkin Yönetmelik Değişikliği yayınlandı. Burada konaklamalı orman parkları, mesire yerleri ve tabiat parklarında yapılan ve yapılacak lüks çadır tesisleriyle kamplara ‘turizm belgesi’ düzenlenebileceği belirtildi.

Mevcut yönetmelikte kampingler ‘deniz, göl, dağ gibi doğal güzelliği bulunan yerlerde kurulan en az 10 ünitelik yerler’ olarak tanımlanıyordu. Ancak yönetmeliğe şu fıkra eklendi: “Tahsisli kamu taşınmazları üzerinde yer alan tesislere, sözleşmelerinde belirtilen tesis türü dışında turizm belgesi verilmez. Tabiat parkı, konaklamalı mesire yeri veya konaklamalı orman parkında yapılan konaklama tesislerine, ancak kırsal turizm tesisleri, lüks çadır, kampingler, konaklama amaçlı mesire yerleri ve konaklamalı orman parkları türlerine uygun olması ve aranılan nitelikleri taşıması durumunda turizm belgesi düzenlenebilir.”