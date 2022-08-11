Turizm bakanı, orman yangınlarını engellemenin ‘en karlı’ yolunu bulmuş

Kültür ve Turizim Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Antalya Belek’te ‘yangın’ üssü arazisini bakanlığı araclığıyla otel imarına açıp tepkiyle karşılaşmıştı. Önce geri adım atan Ersoy’un bu kez de bölgedeki kamping alanına turizm parseli çıkardığı ortaya çıktı.

İYİ Parti Kalkınma Politikaları Başkanı Ümit Özlale, Ersoy’un Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın yatırımlar için verdiği teşvik belgelerinden yararlanmak için plan değişikliğini beklemeden tahsis ihalesine çıktığını söyledi: “Görünen o ki Turizm Bakanı Ersoy, denize nazır orman yangınlarına kesin çözüm bulmuş! Orman olmazsa, yangın da olmaz!”

Oteller zinciri bulunan Ersoy, kendi şirketine 25 dönümlük orman arazisinin tahsisini onaylamış ve bir başka yerden yeni tahsis için başvurduğu ortaya çıkmıştı.

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İYİ Partili Özlale, geçen yıl gündeme getirdiği konuda lüks otel zinciri sahibi Bakan Ersoy’un, Belek’teki yangın üssü arazisini otel yatırımına açtığını geçen yıl ağustosta şöyle duyurmuştu: “Planla Belek’teki mevcut 92.280 m2’lik günübirlik tesis alanı 69.550 m2’ye düşürüldü, 103.550 m2’lik kamp alanı ve 15.950 m2’lik spor alanı tamamen kaldırıldı, orman yangın üssü alanı daraltıldı ve toplamda 247.700 m2’lik kısım turizm tesis alanlarına dönüştürüldü.

Üstelik, Belek’teki ormanların ve orman yangın üssünün otel yapılaşmasına açıldığı arazinin yanında bölgeyi betona boğmak isteyen Ersoy’un sahibi olduğu bir golf oteli de yer alıyor.”

1.Lüks otellerin sahibi, sektörden bakan atama furyasının ilk isimlerinden Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Belek’teki yangın üssü arazisini otel yatırımına açarak, gözü ranta doymayan iktidarın bakanı olarak ciğerimizi yakan yangınlara kendi elleriyle odun taşımıştır. — Ümit Özlale (@UmitOzlale) August 3, 2021

Teşvik belgeleri için acele etti

Özlale, Bakan Ersoy’un gelen tepkilerin ardından geri adım attığını ama daha sonra bölgedeki kamping alanı için turizm parseli çıkardığını hatırlattı.

Bakanın plan değişikliği kesinleşmeden tahsis ihalesine çıkıldığını söyleyerek, bu ‘aceleci’ tavrın Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın yatırımlar için verdiği teşvik belgeleri için sergilediğini aktardı.

Yatırım teşvik belgesi, yatırımların özendirilmesi ve teşvik edilmesi amacıyla düzenleniyor. Bu belgeyle yatırımcı büyük oranda vergilerden muaf tutuluyor, kimi zaman da hibe alabiliyor.

“Görünen o ki Turizm Bakanı Ersoy, denize nazır orman yangınlarına kesin çözüm bulmuş” diyen İYİ Partili Özlale, mesjalarını şöyle bitirdi: “‘Orman olmazsa, yangın da olmaz!’ diyerek kolları sıvayan bakan, ormanları ve kamping alanlarını turizme açarak sahillerimizin makus talihini değiştirmeye yemin etmiş!Pandemi döneminde önemi ortaya çıkan kamp turizmine yatırım yapmak varken, herkesin bütçesine uygun kamp alanlarını yok etmek ancak bu iktidarın bakanına yakışır.”

2⃣ Bakan Ersoy’un Belek'teki lüks oteline komşu orman arazilerini otel alanlarına çevirmek için kendi bakanlığına plan değişikliği hazırlattığını daha önce yazmıştım.https://t.co/TvMWLxhiM1 — Ümit Özlale (@UmitOzlale) August 11, 2022

Oteline arazi tahsis etmiş, yenisini istemişti

Ersoy’a ait Ersoy Otelcilik, Muğla’nın Bodrum ilçesindeki beş yıldızlı tatil köyüne, 115 bin metrekarelik alana bitişik 25 dönüm arazinin tahsisi için Kültür ve Turizm Bakanlığı’na başvurmuş, orman vasfındaki Hazine arazisinin tahsisinde sakınca görmeyen bakanlık, 24 Eylül 2021’de gerekli onayı vermişti

Ersoy Otelcilik’in yine Bodrum’da beş yıldızlı bir otel yapabilmek için SİT alanına göz diktiği, 25 bin metrekarelik alanın Hazine’den tahsisi için bakanlığa başvuruda bulunduğu ortaya çıkmıştı.