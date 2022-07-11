Turizm bakanı, şirketini de ihmal etmiyor

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un bir oteli için daha arazi tahsisi isteniyor. Daha önce de Bakan Ersoy’un bir oteline Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 25 dönümlük orman arazisi tahsis edilmişti. Şimdi başka bir otel için yine 25 dönümlük tahsis isteniyor.

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Ersoy’a ait Ersoy Otelcilik, Muğla’nın Bodrum ilçesindeki beş yıldızlı tatil köyüne, 115 bin metrekarelik alana bitişik 25 dönüm arazinin tahsisi için Kültür ve Turizm Bakanlığı’na başvurmuş, orman vasfındaki Hazine arazisinin tahsisinde sakınca görmeyen bakanlık, 24 Eylül 2021 tarihinde gerekli onayı vermişti.

Yeni arazi tahsisleri için başvurdu

Ersoy Otelcilik’in yine Bodrum’da beş yıldızlı bir otel yapabilmek için SİT alanına göz diktiği, 25 bin metrekarelik alanın Hazine’den tahsisi için bakanlığa başvuruda bulunduğu ortaya çıktı.

BirGün’den Aycan Karadağ’ın haberine göre yaklaşık 124 bin metrekarelik tapulu alanda toplamda 325 oda 750 yatak, 14 villa, üç apart otel villa ve 38 aile odası yapılması, projenin iki yılda tamamlanması planlanıyor. İşletme süresi ise 49 yıl.

Projenin bulunduğu bölgede sadece 3 bin 819 metre karelik kısım Ersoy’un şirketine ait.

Ersoy’a, bakan olmadan önce bölgede 95 bin metrekarelik arazi tahsis edilmişti. Ersoy, şimdi de 25 bin metrekarelik hazine arazisinin tahsisi için başvurdu.