Demirtaş’a göre Erdoğan’ın kazanması imkansız: Hilelere başvursa da yenilecek

HDP’nin eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın seçimi kazanmak için çeşitli yollara başvurduğuna dikkat çekerek, “Hilelere başvurmayı denese de yenilgiden kurtulamayacak. Bu çok açık” dedi.

Fotoğraf: HDP

Edirne cezaevinde tutuklu bulunan Demirtaş, uzun süredir paylaşımlarıyla partisi HDP dahil muhalefete seçimlere dair öneri ve eleştirilerde bulunuyor. Demirtaş, partisi hakkındaki kapatma davası ve seçime dair Reuters’ın sorularını yanıtladı.

Anayasa Mahkemesi’ndeki (AYM) kapatma davasının siyasi baskıyla buraya taşındığını belirten Demirtaş, yargıçların ‘ağır siyasi müdahaleye’ ortak olmayacağını ve HDP için kapatılma kararı almayacaklarını düşündüğünü ancak böyle bir karar çıkarsa da seçmenin ortada bırakılmayacağını vurguladı.

Demirtaş, kapatılma davasındaki asıl amacın HDP’yi zayıflatıp muhalefette boşluk yaratmak olduğunu kaydetti.

‘Erdoğan’ın kazanması imkansız’

Halkın büyük çoğunluğunun Erdoğan’a olan güvenini yitirdiğini belirten Demirtaş, Erodoğan’ın seçimi yeniden kazanmasının imkansız olduğunu söyledi.

“Sadece anketler değil sokağın canlı sesi de artık Erdoğan’ın iktidarının sonunu geldiğini gösteriyor” diyen Demirtaş devamında şunları kaydetti: “Yeni ekonomi paketleri açıklasa da, seçmen üzerinde baskı kursa da, hilelere başvurmayı denese de yenilgiden kurtulamayacak. Bu çok açık. Halkın büyük çoğunluğu artık Erdoğan’a olan güvenini, inancını yitirdi ve kendisinin bunu yeniden kazanması imkansız.”

Ortak adaylık tartışması

Muhalefet ne kadar birlikte hareket edebilirse kazanma şansının o kadar yüksek olacağını söyleyen Demirtaş, HDP’nin kendi adayını gösterme adımıyla ilgili olarak şunları söyledi:

“Muhalefetin birleşerek ortak adayla seçime gitmesi için partimiz HDP bugüne kadar hep çaba sarf eden taraf oldu. Bu çabalarından da vazgeçmiş değil. Eş genel başkanlarımız bunu defalarca ilan ettiler.”