Koç, elektrikli araç bataryası yatırımında Güney Koreli şirketin kararını bekliyor

Güney Koreli elektrikli araç bataryası üreticisi SK On, Türkiye’de Koç Holding ve Ford ile elektrikli araç ortaklığı kurma konusunda henüz karar almadığını açıkladı.

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Koç Holding, Ford ve SK On, 2025’te üretime geçecek ve yılda 30-45 gigawatt (GWh) hacimde batarya üretecek fabrika kurulmasını hedefliyordu. Koç Holding, martta iki şirketle birlikte elektrikli araçlarda kullanılmak üzere Ankara yakınlarında batarya üretim tesisi kurmak için ön anlaşma yapmıştı.

Güney Kore’nin Dong-A Ilbo gazetesinde isimsiz bir kaynağa dayandırılan haberde, ekonomik koşullar nedeniyle SK On şirketinin anlaşmadan vazgeçtiği belirtildi.

SK On tarafından yayımlanan yazılı açıklamadaysa, “Mart 2022’deki bağlayıcı olmayan anlaşmadan bu yana Türkiye’de ortaklık fikrini değerlendiriyoruz ama henüz değerlendirme tamamlanmadı. Müzakerelere son verilip verilmemesi konusundaki son karar henüz alınmadı” dendi.