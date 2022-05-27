Koç CEO’su, tasarladıkları ‘yeni nesil çalışma düzeni’ni üç başlıkta anlattı

Koç Holding CEO’su Levent Çakıroğlu, tasarladıkları yeni çalışma düzenini İsviçre’nin Davos kasabasında düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu’nda anlattı.

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Çakıroğlu, pandemi dönemiyle birlikte hızla dönüşen çalışma hayatına dair yeni nesil politikaların konuşulduğu panele katıldı.

Koç CEO’su, tasarladıkları yeni çalışma modelini şöyle özetledi: “Beklentilerin farklılaştığı, çalışma mekânlarının değiştiği ve çalışma saatlerinin daha da esnek olduğu bu dönemde çevik çalışma modelini benimseyerek çalışma arkadaşlarımızın yetkinliklerini güçlendiriyoruz.“

Çakıroğlu, araştırmaların, çalışma hayatına dahil olan yeni neslin karar mekanizmalarında söz sahibi olarak, yaşadıkları toplumu olumlu yönde etkilemek istediğini ortaya koyduğunu söyledi.

‘İş yaşamının geleceğini tasarlamak’ üzere kurulan ‘İyi İş İttifakı’ adlı girişime davet edildiklerini belirten Çakıroğlu, şöyle konuştu: “Üstlendiğimiz sorumluluk ve verdiğimiz taahhütler kapsamında, hibrit çalışma modeli tasarımı, yetkinlik kazandırarak istihdam ve öğrenme kültürünü teşvik, iş ve özel yaşamda bütünsel sağlığın sağlanması konu başlıklarında herkes için daha eşitlikçi ve kapsayıcı bir çalışma geleceği yaratma hedefine katkı sağlayacağız.”

Koç CEO’su, yeni çalışma modeline dair tasarılarını üç maddede şöyle anlattı:

Bu kapsamda Koç Holding’in Davos’ta taahhüt ettiği üç kategori şöyle:

Hibrit çalışma modeli tasarımı: Koç Holding, farklı ihtiyaç ve beklentilere sahip çalışanların deneyimlerinden hareketle kişiselleştirilmiş hibrit bir çalışma modeli tasarladı. Bu model, dijital rezervasyon sistemi olan Koç Office Free uygulamasıyla desteklenerek, Koç topluluğuna ait 35 ortak ofiste çalışma imkânı sunuyor.

Projeyi sadece Türkiye sınırları içerisinde değil, global ölçekte değerlendiren Koç Holding, projenin ilerleyen aşamalarında, farklı ülkelerdeki ofisler de dahil olmak üzere, toplamda 100 ofisi ortak kullanıma açmayı planlıyor. Sadece uzaktan çalışanlar değil, aynı zamanda farklı sektörlerde, saha ve ofislerde görev alan Koç topluluğu çalışanlarının deneyimi de göz önünde bulundurularak, ihtiyaç ve beklentilere çözüm olacak uygulamalar tasarlanacak.

Yetkinlik kazandırarak istihdam ve öğrenme kültürünü teşvik: Çevik bir çalışma ortamı sağlamak amacıyla, değişen dünyanın dinamiklerine hızlı adapte olabilen yetenekler yetiştirmeyi hedefleyen bir öğrenme kültürünü odağına alan Koç Holding, bu kapsamda çevik liderlik yetkinliklerini geliştirmek için Koç AgileAcademy’i hayata geçirdi. Liderlik, dijital ve çevik dönüşüm programları ile Koç Topluluğu çalışanlarının 2022 sonuna kadar 3 milyon saat eğitimden faydalanması hedefleniyor.

İş ve özel yaşamda bütünsel sağlığın sağlanması: Koç topluluğunda sağlıklı yaşam sadece fiziksel olarak değil, sosyal, duygusal ve zihinsel sağlık olarak, tüm boyutlarıyla ele alınıyor. Bütünsel bir yaklaşımla tasarlanan projeler ile psikolojik danışmanlıktan tıbbi desteğe, sağlıklı yaşam aktivitelerinden finansal desteğe kadar farklı alanlarda onlarca fayda sunuluyor. 2022 itibarıyla da Koç Sağlık Yanımda doktorlarından kapsamlı sağlık değerlendirmesi alınan ücretsiz önleyici sağlık programı projesi, çalışanların hizmetine sunuldu.