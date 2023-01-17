Bedellide kura yok, başvuran herkes yararlanacak

Bedelli askerliğe başvurular kontenjandan fazla ama her isteyen yararlanabilecek.

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Habertürk yazarı Bülent Aydemir, bugünkü yazısında bedelli için 120-140 bin arasında kontenjan açıldığını ama başvuruların 225 bini bulduğunu belirtti. Buna göre, yaklaşık 100 bin kişi kuraya kalacaktı.

Ancak Aydemir, ‘şartların zorlanarak’ başvuran herkesin bedelliye kabul edileceğini belirtti.

Yazıda, müracat edip parasını yatıranların önümüzdeki yılın değil, bir önceki yılın ücretleri üzerinden askere alınacağı; yıl sonuna kadar müracaatını yapıp kanun gereği iki ay içinde parasını yatırmayanlarsa yeni ücrete ve şartlara tabi olacağı aktarıldı.

Müracat sonuçları yarın açıklanacak.

Bedelli askerlik ücreti 104 bin 84 lira 16 kuruş olarak duyurulmuştu.