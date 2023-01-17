Buldan: Seçimin ikinci turu kesinlikle haziranda

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, “Bu seçimlerin ikinci turu kesinlikle haziranda” dedi.

Pervin Buldan (HDP)

HDP’nin grup toplantısında konuşan Buldan, iktidara “Sizi sandıkta yeneceğiz” derken, şunları kaydetti:

*AKP-MHP bloğu kapatma davasıyla, Hazine yardımı gaspıyla özellikle seçim sürecinde bir belirsizlik ortamı ve karasızlık havası yaratabilmek için çırpınıyor. HDP’siz bir seçim süreci algısı yaratabilmek için sis dalgası oluşturmaya çalıştıklarını hep birlikte görüyoruz.

*Bu çabalar boşuna nafile. HDP için de halkımız için de asla belirsizlik ortamı yok ve olmayacak. HDP’nin gündemini sadece ve HDP ve halkımız belirler. Bizim gündemimiz mücadele hedefimiz siyasete topluma ekmeğe darbe yapanlara karşı bu ülkeyi demokratik bir geleceğe taşımaktır. Bu gündemi hiç kimse değiştiremeyecektir. Sizi sandıkta yeneceğiz, nokta.

*İktidar seçimler için bir takvim arayışında. Sürekli papatya falı açıyorlar, kaybedecekleri günü seçmekte zorluk yaşıyorlar. Onlar için elbette ki zor bir seçim olacak. Hazirandan korktuklarını biliyoruz. Çünkü 7 Haziran sendromları var. Nisan-mayıs arasında gidip gelen bir ittifak var. Gidip de gelemeyeceğiniz tarihi ben söyleyeyim. Bu seçimlerin ikinci turu kesinlikle hazirandadır ve hazirandan kaçamayacağınızı özellikle belirtiyorum.

Buldan 7 Ocak’ta HDP’nin kendi adayını çıkaracağını söylemişti. HDP Eş Genel başkan Yardımcısı Tayip Temel de bugün “10 gün içinde bir adayla çıkarız” dedi.