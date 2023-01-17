Trendyol GO kuryelerinin eylemi büyüyor: Sefalet zammını reddediyoruz

E-ticaret platformu Trendyol GO kuryelerinin düşük zamma karşı başlattığı eylem büyüyor. “Sefalet zammını reddediyoruz” diyen işçiler, paket başına ücretlerin artırılmasını istiyor.

Fotoğraf: Twitter

Alibeyköy Trendyol GO Ofisi yetkilileriyle görüşmeden sonuç alamayan kuryeler, dün farklı şubelerde bir araya gelerek şirketin Maslak’taki merkezi önünde toplanmıştı.

İşçiler bugün de Ankara, İstanbul ve İzmir’de eylemlerini sürdürdü. İşçiler, yakıt giderlerinin karşılanması, paket başı ücret artışı, mola hakkı gibi taleplerde bulunuyor.

📌Acaba zamları bizimle konuşmak akıllarına geldi mi? Lafa gelince biz iş ortağıyız.

📌Eskiden haftanın 2 günü ölme ihtimalimiz vardı şimdi haftanın 7 günü!



Trendyol Go kuryesi, patronun açıkladığı zamları ve kuryelerin çalışma koşullarını tane tane anlattı. pic.twitter.com/V1QavxJWpt — Motokurye Kargo Çalışanları Birliği (@motokuryekargo) January 17, 2023

“Sefalet ücretini reddediyoruz” diyen kuryelerin, İstanbul Alibeyköy ofisinden başlattıkları eylem Maslak’ta bulunan genel merkez önüne kadar sürdü.

Temsilciler #trendyol yöneticileri ile bina da görüşüyor. Diğer kuryeler ise dışarıda yağmura ve soğuğa rağmen seslerini içeriye ulaştırıyor. Bu inat kazandıracak. pic.twitter.com/FiZFSq0zem — Selahattin Kural (@SelahattinKural) January 17, 2023

Trendyol İşçi Komitesi, sosyal medya hesabından şu mesajı paylaştı: “Direne direne kazanacağız! Taleplerimiz; Sefalet zammını reddediyoruz! Paket başına ücretler artırılsın! Alevli saatlerin çalışma zorunluluğuna hayır! Mola hakkı! Yakıt giderleri karşılansın.”

Direne direne kazanacağız!



Taleplerimiz;



– Sefalet zammını reddediyoruz!

– Paket başına ücretler artırılsın!

– Alevli saatlerin çalışma zorunluluğuna hayır! Mola hakkı!

– Yakıt giderleri karşılansın!#TrendyolGoZam #TrendyolGo pic.twitter.com/BAzQOsDob2 — Trendyol İşçi Komitesi (@TrendKomitesi) January 17, 2023

Temel talepleri ne?

Kuryelerin başlıca talepleri şöyle:

1- Eyleme katılan hiç bir kurye işten atılmamalı.

2- Günlük bonus, prim, paket başı ücret toplamda en az 1,300 TL olmalı.

3- Siteler, AVM’lere sipariş gönderimleri düzenlenmeli. AVM’lerden alınan ve teslim edilen siparişlere ekstra ücret verilmeli.

4- Ateşli saatler haftalık 18 saat olarak düzenlenmeli.

5- Mağaza ve müşteri mesafesi toplamda dört kilometre olmalı, mağaza ve müşteriye olan yürüme mesafesi maksimum 300 metre olmalı.

6- Asansör olmayan binalarda kat çıkma zorunluluğu en fazla beş kat olmalı.

7- Mağaza ve restoranlarda bekleme süresi maksimum 10 dakika olmalı.

8- Özel sağlık sigortası, kuryelerden karşılanmamalı.

Kuryeler burada, direniş burada, Trendyol Go patronları nerede?



Maslak merkez binası önünde kuryeler toplanmaya devam ediyor.

Haklarımızı alana kadar mücadeleye devam! ✊ pic.twitter.com/vMHAo84LFn — Motokurye Kargo Çalışanları Birliği (@motokuryekargo) January 17, 2023

2022’deki eylemleri karşılık bulmuştu

2022 başında kargo ve kurye işçileri, başta İstanbul olmak üzere Türkiye’nin birçok yerinde zam oranlarının yükseltilmesi talebiyle eylemler düzenlemişti. Trendyol Express firması çalışanlarının başlattığı protesto dalgası, HepsiJet, Scotty, Aras Kargo, Sürat Kargo, Yurtiçi Kargo ve Yemeksepeti Banabi çalışanlarının eylemleriyle devam etmişti.

İşçilerin zam talebinin yanında eylemlerin fitilini ateşleyen nedenlerden biri de şahıs şirketi kurup üst şirkete hizmet sağlamak üstüne kurulu ‘esnaf-kuryelik’ adlı çalışma modeliydi.

Eylemler sonuç vermiş, talepler karşılanmıştı.