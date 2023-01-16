Trendyol GO kuryeleri kontak kapattı, şirketin merkezi önünde taleplerini sıraladı

E-ticaret platformu Trendyol GO kuryeleri düşük zamma karşı bugün İstanbul’da kontak kapattı. Şirketin Maslak’taki merkezi önünde taleplerini sıraladı.

Görsel: Twitter

Alibeyköy Trendyol GO Ofisi yetkilileriyle görüşmeden sonuç alamayan kuryeler, gün içerisinde farklı şubelerde bir araya gelerek şirketin Maslak’taki merkezi önünde toplandı.

İstanbul’un her yerinden motokuryelerin geldiği Maslak’ta ki Genel Merkez önüne#TrendyolBurayaGelecek pic.twitter.com/PNvIcfJlsS — TEHİS (@tehisendikasi) January 16, 2023

1 Ocak’ta yapılması beklenen zammın gelmediğini aktaran kuryeler, sıfır zammı kabul etmediklerini söyledi.

Bu sefalet ücretini bu çalışma koşullarını kabul etmeyip direnişe geçen tüm motokuryeler akın akın Maslak'da toplanmaya devam ediyor. Taleplerimiz kabul edilene kadar direnmeye devam edeceğiz!#TrendyolGoZam pic.twitter.com/vjAIm8L31N — TEHİS (@tehisendikasi) January 16, 2023

Genel merkez önünde akşam saatlerinde de devam eden grevde çalışma saatlerinin iyileştirilmesine dair 10 talep de sıralandı.

TrendyolGo kuryeleri haklarını almak için kontak kapatmaya devam ediyor.#TrendyolGoZam pic.twitter.com/qy1qh1wvve — TEHİS (@tehisendikasi) January 16, 2023

Turizm, Eğlence ve Hizmet İşçileri Sendikası’nın aktardığına göre talepler şöyle:

Merkez önündeki direniş devam ediyor.

2022 başında kargo ve kurye işçileri, başta İstanbul olmak üzere Türkiye’nin birçok yerinde zam oranlarının yükseltilmesi talebiyle eylemler gerçekleştirmişti. Trendyol Express firması çalışanlarının başlattığı protesto dalgası, HepsiJet, Scotty, Aras Kargo, Sürat Kargo, Yurtiçi Kargo ve Yemeksepeti Banabi çalışanlarının eylemleriyle devam etmişti.

İşçilerin zam talebinin yanında eylemlerin fitilini ateşleyen nedenlerden biri de şahıs şirketi kurup üst şirkete hizmet sağlamak üstüne kurulu ‘esnaf-kuryelik’ adlı çalışma modeliydi.