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Yaramazlara biraz batar!

Kemal Kurkut’u vuran polise ceza yok

Diyarbakır’da 2017 Nevruz kutlamaları sırasında üniversite öğrencisi Kemal Kurkut’u ‘kasten öldürmek’ten yargılanan polise ceza verilmedi.

Fotoğraflar Abdurrahman Gök/MLSA

21 Mart 2017’de Diyarbakır’da düzenlenen Nevruz kutlamalarına katılmak üzere şehre giden üniversite öğrencisi Kurkut, kutlama alanına girişte kontrol noktasındaki barikatları aştıktan sonra polisin açtığı ateş sonucu yaşamını yitirmişti. 


Polis memuru Yakup Şenocak’a ‘olası kastla adam öldürme’ suçundan müebbet hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.  Diyarbakır 7’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın 12’nci duruşmasında sanığın beraatine hükmedilmişti.

İstinaf mahkemesi ‘Kurkut’un öldürülmesinde silah kullanma koşullarının oluştuğu’ değerlendirmesini yaparak kararı ‘ceza verilmesine yer olmadığı’ yönünde hüküm kurulması istemiyle bozulmuştu.

Diyarbakır 7’nci Ağır Ceza Mahkemesi, Şenocak hakkında ‘ceza verilmesine yer olmadığına’ karar verdi.

Gazeteci Abdurrahman Gök’e Kemal Kurkut cinayetini fotoğrafladığı için ‘terör örgütü propagandası’ suçlamasıyla verilen bir yıl altı ay 22 günlük hapis cezası ise geçtiğimiz günlerde onanmıştı. 

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