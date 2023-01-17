Ali İsmail Korkmaz davası: Yeniden yargılanan sanık polise yedi ay 15 günlük ‘ceza’

Gezi eylemleri sırasında Eskişehir’de polis ve esnafın döverek öldürdüğü Ali İsmail Korkmaz hakkındaki davada sanık polis Hüseyin Engin’e yedi ay 15 günlük hapis cezası verildi. Aile kararı Yargıtay’a taşıyacak.
Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi İngilizce öğretmenliği bölümü 1’inci sınıf öğrencisi Korkmaz, 2 Haziran 2013’te, polisler ve eli sopalı esnaf tarafından uğradığı saldırı sonrası 38 gün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti.
Davada Ocak 2015’te karar çıkmıştı. Ali İsmail Korkmaz’a son tekmeyi atan ve müebbet hapis istemiyle yargılanan sanık polis memuru Mevlüt Saldoğan’ı ‘ölüme sebebiyet vermek’ suçundan 13 yıl hapisle cezalandıran mahkeme, ‘iyi hal’ gerekçesiyle bu cezayı 10 yıl 10 aya indirmişti.
Sanık polis Yalçın Akbulut’a verilen 12 yıl hapis cezası da iyi hal indirimiyle 10 yıla düşürülmüştü.
Polis sanıklar Şaban Gökpınar ve Hüseyin Engin hakkındaysa beraat kararı verilmişti.
Korkmaz’ın ailesi ‘etkili ceza soruşturması yürütülmemesi, öldürülme biçimiyle ölümünün öncesi ve sonrasında yaşanan olumsuz gelişmeler sonucunda yakın akrabaların yaşadığı ıstırap nedeniyle yaşam hakkı, toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkıyla kötü muamele yasağının ihlal edildiği’ gerekçesiyle AYM’ye başvurmuştu.
AYM, Anayasa’nın 17’inci Maddesi’nde güvence altına alınan ‘eziyet yasağının maddi ve usul boyutunun’ ihlal edildiğine oy birliğiyle hükmetmiş ve sanık polis Hüseyin Engin’in yeniden yargılanmasına karar verilmişti.
Kayseri 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi, sanık polis Hüseyin Engin hakkında ‘kasten basit yaralama’ suçunda yedi ay 15 gün hapis cezası verdi. Hükmün açıklaması geri bırakılmadı.
Aile, kararı Yargıtay’a taşıyacak.