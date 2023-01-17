Ali İsmail Korkmaz davası: Yeniden yargılanan sanık polise yedi ay 15 günlük ‘ceza’

Elektrikli otomobil kullanımı Türkiye’de artmaya devam ediyor. Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği verilerine göre Türkiye’de 2022 yılında 64 bin 387 adet hibrit ve 7 bin 733 adet elektrikli otomobil satışı gerçekleşti.