Konut kampanyasında bankacı da detaylardan habersiz

İktidarın ‘orta gelirli’ için duyurduğu konut kampanyası için başvurular dün başlasa da detaylara bankacılar bile hakim değil.

Fotoğraf: AA

Orta gelir grubuna yönelik devreye alındığı söylenen ‘Yeni Evim Kampanyası’ dün itibariyle başladı. İktidarın politikaları sonrası, yerli alıcılar için iki senedir kredi imkanları kapalıydı. Kampanyaya katılanlara 0,69-0,99 arasında değişen faizli krediyle ev sahibi olmak için fırsat sunuluyor.

Kampanya ilk günde satış ofislerinde hareketlilik yaratsa da sürecin devamını bankaların vereceği kredi koşullarının belirleyeceği kaydediliyor.

Ekonomi gazetesinden Leyla İlhan’a konuşan Özyurtlar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Özyurt, kampanyanın başlamasına rağmen bankacıların da detaylar konusunda bir şey bilmediğini belirtti.

Özyurt, “Firma olarak bizim elimizde hem bitmiş, hem devam eden hem de başlayacak olan konut projeleriyle yeterli arz var. Banka bunların ne kadarına kredi verecek, burası önemli” dedi.

Özyurt şunları söyledi: “Kredi kısıtlaması ve enflasyon nedeniyle konut almak yerli alıcı için hayal haline gelmişti. Şimdi bu kampanya kapsamında bu para bedavaya geliyor. Ayrıca iki ila üç yıl sonra dairenin fiyatının ikiye katlanacağını da biliyor. Bu nedenle dairelerini çok fazla incelemeden kaporalarını verip bir an önce bankaya gidip kredi almaya öncelik veriyorlar.”