Konut kampanyası için aylık 120 bin lira alan ‘orta gelirli’ aranıyor

İktidarın ‘orta gelirli’ için duyurduğu konut kampanyasına İstanbul’dan katılmak isteyenlerin hanehalkı gelirinin aylık 120 bin lira olması gerekiyor. Bu durum asgari ücretliler, memurlar ve emekliler için kampanyayı imkansız hale getiriyor. Yani konut kampanyası Türkiye’de çalışanların büyük kısmı için ulaşılamaz durumda.

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Dün Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, ‘Orta Gelirliye Yönelik Konut Kampanyası‘nda ayrıntıları açıkladı.

Açıklamanın öne çıkan detayları arasında 100 bin ailenin ev sahibi olması hedefi, asgari peşinat oranının yüzde 10 olması, faiz oranının yüzde 0,69’dan başlayacak şekilde belirlenmesi ve taksitlerin hane gelirinin yüzde 40’ını geçmeyecek olması var.

Nebati, ”Birinci bölgede azami geliri 80 bin lira olan, ikinci bölgede azami geliri 65 bin lira olan ve üçüncü bölgede azami geliri 45 bin lira olanların faydalanabileceği bir kampanya bu” dedi.

Ancak Merkez Bankası verilerine göre İstanbul’da 120 metrekarelik bir evin ortalama fiyatı 3 milyon 200 bin lirayı aşmış durumda. Bu ortalama fiyat. İstanbul’da kredinin üst sınırı olan 5 milyon lira kredi alındığı düşünüldüğünde aylık taksit 48 bin 600 lirayı aşıyor.

Aylık ödemenin hanehalkı gelirinin yüzde 40’ını aşmaması esası üzerinden gidildiğinde İstanbul’da konut kredisi alacakların aylık 120 bin lira kazancı olması gerekiyor. İkinci bölge için bu aylık 70 bin liraya çıkıyor. Üçüncü bölge içinse aylık 50 bine çıkıyor.

‘Orta gelirli’ bulunamadı

DİSK’e göre Türkiye’de çalışanların yüzde 34’ü asgari ücret ve altında bir maaşla yaşamını sürdürmek zorunda. Sendikanın 2022 raporuna göre asgari ücretin yüzde 20 fazlası ve altında ücret alan işçilerin sayısı 9,7 milyon. Yani tüm çalışanların yüzde 50’ye yakını bu kapsamda. Tüm ücretli çalışanların yüzde 64’üyse (12,5 milyon işçi) asgari ücretin altı ile asgari ücretin bir buçuk katı arasında bir ücret alıyor.

Türkiye’de dün itibariyle en düşük emekli maaşı 5 bin 500’e çıkarıldı. Emeklilerin büyük çoğunluğunun asgari ücret altında maaş aldığı hesaplanıyor.

Memurlar cephesindeyse maaşlar, asgari ücrete yaklaşmış durumda. En düşük öğretmen maaşı 12 bin 500 TL’ye yükseldi.

‘Orta gelirli’ kampanyasında bakıldığındaysa mesleğe yeni başlayan bir öğretmenin İstanbul’dan katılabilmesi için hanehalkında en az dokuz öğretmenin daha bulunması gerekiyor.

Asgari ücretli bir hanehalkı açısındansa aylık 14 asgari ücret alınması gerekiyor.