‘MİT borsa için rapor hazırladı’ iddiası Meclis gündeminde

Türkiye İşçi Partisi (TİP) İstanbul Milletvekili Ahmet Şık, Milli İstihbarat Teşkilatı’nın (MİT) borsadaki manipülasyonlara dair rapor hazırladığı iddialarını Meclis’e taşıdı.

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Borsa, geçen yıl enflasyona karşı korunmak isteyenlerin sığınağı oldu ama endeksler 2023’e dalgalı bir seyirde başladı.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ise her oynaklık döneminde zarar eden küçük yatırımcıya bir kez daha ‘gaz vererek’ borsa için önlerinde ‘büyük bir fırsat’ olduğunu söylemişti.

Borsa İstanbul’da yaşanan hızlı düşüşle BİST100’ün yılbaşından bu yana yüzde 14,5’lik kayıp yaşadığına dikkat çeken TİP’li Ahmet Şık, bu kayıpla BİST100’ün dünyada en fazla kayıp yaşayan endeks haline geldiğini aktardı.

Borsa’daki sert hareketlerin yatırımcıları tedirgin etmesi üzerine MİT’in devreye girdiği ve Erdoğan’ı bilgilendirmek üzere rapor hazırladığı iddialarının basına yansıdığını kaydeden Şık, bu raporda manipülatör grupların AKP’li bazı isimlerle ilişkilerinin de yer bulduğu iddialarına dikkat çekti.

Şık, konuya ilişkin TBMM Başkanlığı’na verdiği soru önergesinde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’a şu soruları yöneltti:

1- Borsada son dönem yaşanan spekülatif gelişmelere ilişkin herhangi bir inceleme başlatılacak mıdır?

2- Basında yer alan iddialar doğru mudur? MİT tarafından hazırlandığı iddia edilen raporda ismi geçen AKP’li isimler kimlerdir?

3- İddia konusu raporda Borsayı manipüle eden grupların içerisinde yer alan AKP’lilerin kaçı bürokrat olarak görev yapmaktadır?