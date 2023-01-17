İki aracı kurumdan ‘oynaklık’ uyarısı: Borsa İstanbul’da oyun bitmedi

Borsa İstanbul yılın ilk haftalarını sert oynaklıklarla geride bıraktı. Aracı kurumların 2023 strateji raporları da belirsizliklerin yoğun olduğu bu yıl için ‘oynaklık’ uyarısı yapıyor. Raporlarda ‘doğru hisse doğru sektör’ vurgusu var.

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Borsa geçen yıl enflasyona karşı korunmak isteyenlerin sığınağı oldu, ama endeksler 2023’e dalgalı bir seyirde başladı.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ise her oynaklık döneminde zarar eden küçük yatırımcıya bir kez daha ‘gaz vererek’ borsa için önlerinde ‘büyük bir fırsat’ olduğunu söylemişti.

İktidarın daha önce de küçük yatırımcıya kaybettiren tavsiyelerine karşın bu sene aracı kurumların raporlarında ‘oynaklık’ uyarısı ön planda.

Raporlarda hisse-sektör kararlarında seçici olmak ve borsada atağa değil savunmaya öncelikli verilmesi gerektiğini belirtildi.

BİST 100 hedefi 7100

Ekonomi gazetesinden Şebnem Turhan’ın haberine göre Deniz Yatırım’ın strateji raporunda oynaklık vurgusuyla birlikte şu öneriler yer aldı: ”Önerimiz, beklentili, gelecek dönem hikayeleri üzerinden portföylerde seçici davranılması, kısa vadeli işlemlerin yaratabileceği risklerin mutlak surette dikkate alınması ve psikolojik olarak dalga boylarının arttığı dönemlerde rasyonaliteden uzaklaşılma eğiliminin ağır bastığı gerçeğinin hatırlanması.”

Raporda BST 100 endeksi için 12 ay hedef fiyat seviyesinin yüzde 42 yükselişle 7100 seviyesi olduğu belirtildi.

‘Kurda ani sıçrama önemli risk’

Garanti Yatırım raporunda da seçim öncesi genişleyici maliye ve kredi politikalarının enflasyon üzerinde baskıyı artırabileceği vurgulandı. Kurun aniden sıçrayabileceği ya da emtia fiyatlarının yükselebileceği belirtilen raporda “2022’nin yıldızı, yerli yatırımcıların gözdesi Borsa İstanbul’da oyun henüz bitmiş değil” dendi.

Raporda borsadaki yükselişin 2023’te de süreceği amaönceki sene borsanın yükselişine katkıda bulunan etkenlerin gücünün şimdi biraz daha sınırlı olduğu vurgulandı: ”2023’te BİST’te trendin, 2022 yılına göre çok daha dalgalı olması olasılığını yüksek görüyoruz. ‘Ne alırsan kazandırır’ dönemi yerine, bir kez daha ‘hangi sektör, hangi hisse’ sorularının öne çıkacağı bir dönem bizi bekliyor. 2022’de BIST’te sayıları hızla artan yerli yatırımcılar, bu bağlamda geçmişe göre yatırım danışmanlığına çok daha fazla ihtiyaç duyacaklar.”