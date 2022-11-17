Akşam Postası / 17 Kasım 2022

Kılıçdaroğlu’na sunulan beş senaryo: Yalnızca birinde kazanmak mümkün

‘Altılı masa’ çalışmalarını sürdürürken CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na seçimlere dair beş ayrı senaryo sunulduğu öğrenildi. Senaryolardan yalnızca birinden ‘kazançlı’ çıkılırken diğer senaryolar ‘cumhur ittifakı’ lehine işliyor.

Fitch, Türkiye bankacılık sektörünü uyardı

Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, Türkiye bankacılık sektörünün kısa vadeli yabancı para dış borçlarının yüksek seyretmeye devam ettiğini belirterek, makroekonomik dengesizlikler arttıkça bu bankaların refinansman risklerinin daha da arttığını belirtti.

Ekimde Antalya’da satılan üç konuttan biri yabancıya gitti

Yabancıya konut satışı rekora gidiyor. Satışlar ekimde Antalya’da yüzde 33,6’ya ulaşırken İstanbul’da 10 ayın satış ortalaması ilk kez yüzde 10’u aştı.

Erdoğan, İYİ Parti’ye çengeli attı: Konumunu gözden geçirir

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, İYİ Parti’yle ilgili “Bir dönüşüm yapmak suretiyle gerek bu altılı masayı terk etmek, gerekse milli ve yerli bir duruş sergilemek üzere konumunu yeniden gözden geçirir” dedi.

Tahıl anlaşması 120 gün daha uzatıldı

Ukrayna, tahıl anlaşmasının 120 gün daha uzatıldığını açıkladı.

MHP, TTB’den ‘Türk’ü kaldırmak için kanun teklifi verdi

MHP Gaziantep Milletvekili Ali Muhittin Taşdoğan, Türk Tabipler Birliği’den (TTB) ‘Türk’ ibaresinin kaldırılması için TBMM’ye kanun teklifi verdi.

HDP’li Semra Güzel’in vekilliğini düşürme raporu kabul edildi

TBMM Anayasa Adalet Karma Komisyonu, HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel’in ‘devamsızlık’ nedeniyle milletvekilliğinin düşürülmesine ilişkin raporu oy çokluğuyla kabul ederek Genel Kurul’a sevk etti.

AKP, hiç referandum hesabı yapmamış: ‘Seçim inşallah 18 Haziran’da’

Seçim tarihi için 18 Haziran 2023’e işaret eden AKP Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, anayasa değişikliği çalışmasının da Meclis’ten geçeceği konusunda ‘umutlu’.

Prof. Bengi Başer, CHP’ye katıldı

Kardiyoloji profesörü Prof. Bengi Başer CHP’ye katıldı. Başer’in rozetini CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu taktı.

Altın batıdan doğuya aktı: Türkiye en büyük ikinci ithalatçı

Dünyanın en büyük altın arıtma ve transit merkezi İsviçre’nin bu sektördeki ticari verileri, küresel piyasa eğilimlerini yansıtıyor. Türkiye, 31,4 tonla Çin’in ardından İsviçre’den altın ithal eden ikinci ülke oldu.

Eczacılar uyarmaya devam ediyor: İlaç yok, sorumlusu biz değiliz

Türk Eczacıları Birliği (TEB) ve 54 bölge eczacı odası yayımladıkları ortak deklarasyonda, ilaç yokluklarının en önemli gündem maddesi olduğunu bir kez daha vurguladı. Özellikle onkoloji ilaçları, antibiyotikler, antidepresanlar, çocuk ateş düşürücüleri, ağrı kesicileri ve antibiyotikleri, kulak damlaları, tansiyon ilaçları, göz damlaları ve mevsimsel grip ve soğuk algınlığı ilaçlarına erişimde ciddi sorunlar yaşanıyor.

Ankara Barosu’nda kadın çalışanlara regl izni

Ankara Barosu, bünyesindeki kadın çalışanlara ayda bir gün regl izni verilmesini kararlaştırdı.

Uzmanlardan kriptoda ‘tekelleşme’ uyarısı: Kriz sürebilir

Akademisyen İsmail Hakkı Polat, kripto para piyasalarının uzun soluklu bir karmaşa dönemine girdiğini ve güven ortamının oluşana kadar bunun sürebileceğini söyledi. Bahçeşehir Üniversitesi’nden Bora Erdamar’sa kripto ekosisteminde tekelleşmenin derinleştiğini belirtti.

Thodex kurucusu Özer’in Türkiye’ye iadesine karar verildi

Arnavutluk Mahkemesi, kripto para borsası Thodex’in kurucusu Faruk Fatih Özer’in Türkiye’ye iadesine karar verdi.

Profesör: Türkiye’de prematüre doğum oranı artıyor

Trakya Üniversitesi (TÜ) Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Betül Acunaş, Türkiye’de her 100 bebekten 15’inin prematüre doğduğunu söyledi.

İsrail’le normalleşme: Erdoğan Netanyahu’yla görüştü

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, İsrail’de hükümeti kurmakla görevlendirilen eski başbakan ve Likud Partisi Genel Başkanı Binyamin Netanyahu’yla görüştü.

Elon Musk ‘güçlü bir yere gelene kadar’ Twitter’ı yönetecekmiş

Twitter’ın yeni sahibi Elon Musk, yeni CEO arayışında olduğu iddiasına yanıt verirken; ‘güçlü bir yere gelene kadar Twitter’ı yönetmeye devam edeceğini’ söyledi.

Alışveriş sitesi Mandalinev’de vurgun: Yandaş medya tanıtmış

7 Ekim’de Ticaret Sicili Gazetesi’nde yayımlanarak Ankara merkezli kurulan ve Çağatay Emre Beyaz isimli şahsa kayıtlı ‘Star Gold Elektrikli Ev Aletleri Züccaciye Perakende Ticaret Limited Şirketi’ne bağlı ‘Mandalinev’ adlı e-ticaret sitesi yeni vurgun iddiasıyla gündemde.

Araştırma: Eriyen buzullar nedeniyle tonlarca mikrop doğaya karışabilir

Galli bilim insanları, küresel ısınmanın sonuçlarından biri olan buzul erimesinin, nehir, göl ve denizlere binlerce mikrobun karışmasına neden olabileceğini vurguladı.