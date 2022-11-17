Tahıl anlaşması 120 gün daha uzatıldı

Ukrayna, tahıl anlaşmasının 120 gün daha uzatıldığını açıkladı.

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Dünyanın başlıca tahıl üreticilerinden Ukrayna’nın ihracatı, Rusya’nın şubatta başlattığı işgal nedeniyle durmuştu. İşgal altındaki Ukrayna limanlarında hububat ihracının tekrar başlamasına imkan veren tahıl koridoru anlaşması temmuzda Birleşmiş Milletler ve Türkiye’nin arabuluculuğuyla imzalanmıştı.

Rusya’ysa kendi tahıl ve gübresini ihraç etme konusunda teminat elde etmişti. Ama Rusya, hala gıda ve gübre ihraç edemediği için şikayetlerini dile getirmişti. Rusya, bu durumu ve Rus topraklarındaki ‘terör’ eylemlerini öne sürerek anlaşmadan çekildiğini duyurmuştu. Türkiye’nin girişimleriyle Rusya, kasım başında, anlaşmada yer alacağını ilan etmişti.

Ukrayna Altyapı Bakanlığı da, Karadeniz tahıl anlaşmasının 120 gün uzatılması için anlaşmaya varıldığını açıkladı.

Bakanlığın açıklamasında, “Karar daha yeni İstanbul’da alındı. Birleşmiş Milletler ve Türkiye anlaşmanın garantörü olmaya devam ediyor” dendi.

Ukrayna Altyapı Bakanı Oleksandr Kubrakov da Twitter’da “#KaradenizTahılİnisiyatifi 120 gün uzatılacak. Küresel gıda krizinin önlenmesine yönelik önemli bir adım” dedi.

#BlackSeaGrainInitiative will be prolonged for 120 days. 🇺🇦 @ZelenskyyUa together w/ @antonioguterres 🇺🇳@UN, 🇹🇷 @RTErdogan & Minister of Defence Hulusi Akar @tcsavunma made another important step in the global fight against the food crisis. — Oleksandr Kubrakov (@OlKubrakov) November 17, 2022

Bakan, kararın Birleşmiş Milletler ve Türkiye tarafından resmi olarak duyurulmasını beklediklerini dile getirdi.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres de Karadeniz tahıl anlaşmasının uzatılmasını memnuniyetle karşıladığını söyledi.

Reuters’ın kaynaklardan aktardığına göre, anlaşmanın uzatılmasının Karadeniz’den bir boru hattıyla Rus amonyağının ihracatını kapsamadığını ve bu konudaki müzakerelerin sürdüğünü söyledi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da, anlaşmanın, 19 Kasım 2022 tarihinden itibaren 120 gün süreyle uzatıldığını açıkladı.

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, anlaşmanın uzatılmasını memnuniyetle karşıladığını belirterek Guterres ve Erdoğan’ı tebrik etti.