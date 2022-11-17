Kılıçdaroğlu, ‘beşli çete’ye geçit vermiyor: Ben milletimle görüşürüm 

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ‘beşli çete’ olarak nitelediği sermaye gruplarının araya birilerini koyarak kendisiyle konuşmaya çalıştığını kaydederek, “Ben görüşmem çetelerle. Ben, milletimle görüşürüm” dedi.

Kılıçdaroğlu, ‘beşli çete’nin yüzüne yine kapıyı kapattı (Twitter)

Kılıçdaroğlu, bugün Kilis’te partisine yeni katılan üyeler için düzenlenen törende konuştu.

Kılıçdaroğlu’nun konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

*‘Uyuşturucu belasından Türkiye Cumhuriyeti kurtulmalı, gencecik evlatlarımız uyuşturucuya kurban gitmesin’ diyorsanız CHP’ye katılacaksınız. Göreceksiniz, Allah nasip eder iktidar olduğumuzda, uyuşturucu baronlarının tamamını Türkiye’den silip atacağım, mafyanın tamamını silip atacağım.

*Hangi partiye oy verirse versin, nasıl düşünürse düşünsün, Türkiye coğrafyasının neresinde olursa olsun fakirliği, yoksulluğu bu topraklarda bitireceğiz.

*Paramız pulumuz var. Türkiye, zengin bir ülke. Paralar beşli çeteye gidiyorsa hiç endişelenmeyin, o çetelerden paraları alacağım. Öyle yok, ‘Alamaz’ falan. Araya adam koyuyorlar, ‘Acaba Kılıçdaroğlu bizle görüşür mü?’ Ben görüşmem çetelerle. Ben, milletimle görüşürüm. Birlikten gücü doğuralım. Bir otoriter yönetimi değiştirip ülkemize huzuru, bereketi…

*Sıcak, güzel komşuluk ilişkileri, sokaklarda gezerken birbirimize selam vermeyi, bunları bilmeyiz. Hasletlerimize geri dönmek zorundayız. Kavgadan artık bu milleti uzaklaştırmak zorundayız.