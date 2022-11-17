Kardiyoloji profesörü Prof. Bengi Başer CHP’ye katıldı. Başer’in rozetini CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu taktı.

Fotoğraf: CHP

Diken AKP, CHP ve İYİ Parti’nin hem partiler arası hem de dışarıdan yeni isim transferleri yapacağını yazmıştı.

Başer katılımıyla ilgili ”Atatürk’ün eseri Cumhuriyet’e en çok borcu olan akademisyen bir kadın olarak, CHP çatısı altında ülkeme hekimlik dışında da hizmet edebilme fırsatı bulmak, benim için onurdur” dedi.

Prof. Başer, pandemi süresince aşı karşıtları tarafından hedef gösterilmişti.